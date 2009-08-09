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۱۸ مرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۲۵

بررسی "سلامت و مدیریت بحران" در چهارمین نشست علمی سلامت شهری

چهارمین نشست علمی – تخصصی سلامت شهری با عنوان "سلامت و مدیریت بحران" صبح امروز در خانه سلامت خاقانی در محدوده منطقه 7 شهرداری تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که از سوی اداره کل سلامت شهرداری تهران با مشارکت دفتر مطالعات فرهنگی و اجتماعی شهرداری و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برگزار شد، اساتیدی چون دکتر فرید ابوالحسنی معاون سلامت دانشگاه علوم پزشکی با موضوع سلامت در بلایا ، دکتر علیرضا خوشدل معاون آموزش و پژوهش دانشگاه علوم پزشکی ارتش با موضوع اپیدمیولوژی بحران و دکتر شهرام علمداری عضو هیئت علمی دانشگاه با موضوع برنامه ریزی سلامت در شرایط بحران به ایراد سخنرانی پرداختند.

بر اساس این گزارش در این نشست که با حضور اساتید ، دانشجویان و کارشناسان مربوطه برگزار شد ، دکتر عباس استاد تقی زاده مدیرکل سلامت شهرداری تهران و دکتر مازیار حسینی رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران هم حضور داشتند.

کد مطلب 926500

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