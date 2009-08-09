اورژانس کرمانشاه سه هزار ماموریت انجام داده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، عبدل الرحمان پرنا پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از این تعداد 268 مورد ماموریت جاده ای و دو هزار و 950 مورد ماموریت درون شهری انجام گرفته است.

وی در ادامه به مواردی که در صورت دیر رسیدن بیمار به مراکز درمانی و یا عدم انجام اقدامات درمانی منجر به آسیب به بیمار و یا باعث افزایش خطر مرگ می شود، اشاره کرد و گفت: ضروری است جهت خدمات رسانی بهتر تنها در صورت بروز چنین مواردی مردم با 115 تماس بگیرند.

پرنا در تشریح این موارد به بیماری های قلبی (درد سینه، بروز ضربانهای نامنظم قلبی، سکته قلبی، افزایش فشار خون) بیماری های مغزی (سکته مغزی، خونریزی و کاهش سطح هوشیاری)، انواع تصادفات و ضربه های وارده به سیستمها مختلف بدن، سقوط از ارتفاع، انواع شکستگی ها و خونریزی ها، انواع مسمومیتها (مسمومیت با مخدر، مسمومیت با دارو و مسمومیت با گاز)، انواع سوختگی و انفجار، بیماری های تنفسی (ایست تنفسی، آسم و تنگی نفس) مشکلات گوارشی (دردهای شدید شکمی، خونریزی از دستگاه گوارش، تشنج و بیماری های روانی حاد) اشاره کرده و از مردم خواست از تماسهای غیر ضروری با اورژانس اجتناب کنند.

وی در ادامه از رانندگان برون شهری خواست دوره کمکهای اولیه را طی کرده و جعبه این کمکها را در خودرو خود داشته باشند، همچنین از رانندگان درون شهری نیز تقاضا کرد به محض شنیدن صدای آژیر راه را برای آمبولانسها باز کنند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان کرمانشاه از همگان خواست از جابجایی مصدومین تصادفات مگر در مواردی چون خطر آتش سوزی و انفجار خودداری کرده و به عنوان اولین اقدام با 115 تماس بگیرند.