شمارش اوليه آراء نشان مي دهد يازويو نو در انتخابات رياست جمهوري اندونزي به پيروزي رسيد

كميته برگزاري انتخابات رياست جمهوري در اندونزي اعلام كرد شمارش اوليه آراء نشان مي دهد كه سوسيلو بامبنگ يازويونو ژنرال بازنشسته ارتش اين كشور با كسب سي و سه درصد آراء در اين انتخابات به پيروزي رسيد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، مگاباتي سوكارنو رئيس جمهوري اين كشور با كسب بيست و هشت درصد آراء در جايگاه دوم قرار گرفت .

ويرانتو رئيس سابق نيروهاي مسلح با كسب بيست و دو درصد آراء در رده سوم قرار دارد .

اين نتايج از شمارش يك درصد از يكصدو پنجاه و سه ميليون آراء ماخوذه بدست آمده است .