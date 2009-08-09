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۱۸ مرداد ۱۳۸۸، ۱۴:۳۵

سنایی با خبرنگاران مطرح کرد:

تردید در ادامه کار کمیته ویژه مجلس/ پیشرفت کار مستلزم همکاری مسئولین قضایی

تردید در ادامه کار کمیته ویژه مجلس/ پیشرفت کار مستلزم همکاری مسئولین قضایی

عضو کمیته ویژه مجلس در پیگیری حوادث اخیر پیشرفت کار این کمیته را مستلزم همکاری سازمان‌ها و نهادهای قضایی خواند و با اشاره به احتمال استعفای اعضای آن به دلیل تردید در تحقق اهداف تاکید کرد : در ادامه فعالیت این کمیته و توانمندی آن برای تحقق اهدافش تردید وجود دارد .

به گزارش خبرنگارمهر، مهدی سنائی با حضور در جمع خبرنگاران پارلمانی گفت : اگرچه جامعه انتظار دارد که مجلس وارد بررسی مسائل کلان کشور شود و با بی‌تفاوتی از کنار این مسائل نگذرد اما در مورد تحقق انتظارات جامعه از کمیته ویژه مجلس تردید جدی وجود دارد.

سنایی با اشاره به آنچه که استقبال جامعه از ورود مجلس به بررسی وضعیت بازداشت‌شدگان اخیر توصیف کرد، اظهار داشت: عملکرد مجلس در این زمینه به ایجاد وحدت و آرامش در جامعه کمک می‌کند و حقوق مسلم اجحاف شده را بررسی کرده و در راستای استیفای آن می‌کوشد.

این عضو کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی  با تاکید بر اینکه به هیچ بهانه‌ای نمی‌شود اصول مصرح قانون را زیر پا نهاد، تشکیل کمیته ویژه بررسی بازداشت‌شدگان از سوی علی لاریجانی را در همین رابطه ارزیابی کرد و افزود: متاسفانه هم تحمل مجلس در پیشبرد کار این کمیته‌ها پایین است و هم پیشرفت کار کمیته‌های منتخب مجلس، مستلزم همکاری سازمان‌ها و نهادهای قضایی است.

وی با اشاره به دیدارهایی که از سوی این کمیسیون و بازدیدهای آن صورت گرفته است، گفت : تحقق اهداف در نظر گرفته شده برای کمیته ویژه در ازای اراده جدی مجلس و همکاری مراکز قضایی و نظارتی است وپس از جلسه مشترکی که با اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با دادستان تهران داشتیم بنا بر این شد که بازدیدهای این کمیته ادامه یابد.

به گفته وی سعید مرتضوی به نمایندگان قول داده است که امکان بازدید آنها از زندان اوین را فراهم آورد .

سنایی در پاسخ به خبرنگاری که از وضعیت بازداشت تاج‌زاده و عرب‌سرخی پرسید، گفت: در بازدیدهای محدودی که تاکنون از سوی این کمیته صورت گرفته است هنوز با این افراد دیدار نشده است.

عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس همچنین در پاسخ به سئوالی که به استعفای کاظم جلالی اشاره داشت گفت: تردیدهایی که در مورد تحقق اهداف این کمیته وجود دارد ممکن است منجر به استعفاهای دیگری نیز شود البته آقای لاریجانی و جمع قابل توجهی از نمایندگان دغدغه جدی برای ادامه فعالیت این کمیته‌ها دارند اما حتما رئیس مجلس ملاحظاتی نیز دارند.

کد مطلب 926512

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