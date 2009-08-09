گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- موسسه فرهنگی و اطلاع ‌رسانی تبیان وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، ترجمه فرانسوی نهج ‌البلاغه را در بخش زبان فرانسه خود قرار داد. به گفته خانم بلوچی؛ مسئول بخش فرانسه سایت تبیان، در این پروژه یک سال و نیم زمان برای کار ویراستاری و تطابق آن با نسخه عربی صرف شده‌ که می‌توان آن را از جمله پروژه‌های زمان‌بر سرویس فرانسه تبیان نامید. وی تاکید کرد: ارائه نسخه فرانسه نهج‌البلاغه که مورد توجه کاربران فرانسه زبان قرار گرفته است، از سری کارهای فوق‌العاده سرویس فرانسه تبیان بوده که امکان تطابق متون عربی و فرانسه را برای کاربران فرانسه زبان فراهم می کند. پیش از نهج‌البلاغه، قرآن با چهار نوع ترجمه به زبان فرانسوی و صحیفه سجادیه نیز به دو زبان عربی و فرانسه در دسترس کاربران فرانسه زبان قرار گرفته است.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان گفت: امید زیباترین ویژگی انتظار است. حجت‌الاسلام سیدشکرالله زندوی در بیان مباحث مطرح در بحث مهدویت افزود: انتظار فرج، برترین عبادت در زمان غیبت کبری است به طوریکه اگر شخصی در این حالت از دنیا برود، همچون کسی است که در رکاب صاحب‌الزمان (عج) بوده است. وی با اشاره به برداشتهایی که از مسئله انتظار می شود، افزود: در جوامع امروزی به طور کلی دو برداشت که یکی منفی و خطرناک و دیگری مثبت و سازنده است، از مسئله انتظار می‌شود؛ گروه اول براین باورند که با هرچه بیشتر شدن فساد و فحشا در دنیا ظهور نزدیکتر می‌شود، اما گروه دوم، انتظار را بر دو رکن امید و آمادگی قرارداده‌اند و جهت حرکت در این راستا باید برنامه و توشه‌ای مناسب داشته باشند که یک تفکر سازنده، پیشرو و تحرک‌بخش برای انسان منتظر است. این مسئول در ادامه امید را انگیزه‌ای برای بشر خواند که اگر از او گرفته شود دیگر تلاش برای آینده و زندگی معنای خود را از دست خواهد داد. وی عنوان کرد: امید به این وعده الهی که حکومت جهانی با مستضعفین است راه را برای انسان جهت حرکت در مسیر دستیابی به اهداف خود بدون درنظر گرفتن نظامهای سلطه‌گر و ظالم هموار می‌کند.

- به مناسبت میلاد امام عصر(ع) به همت روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران طرح ختم قرآن کریم و صلوات در سایت تبیان مازندران در حال اجراست . مرتضی نوربخش؛ مسئول روابط عمومی این اداره کل با اعلام خبر فوق اظهار داشت: با توجه به روایتی از امام عصر(ع) که برای تعجیل در ظهور امام زمان بسیار دعا کنید و از طرفی با توجه به اینکه ریشه تمام بدبختیهای زمان با ایراد دعا و ختم صلوات از بین می رود، روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران برای جامه عمل پوشاندن این مهم طرح ختم قرآن و صلوات در سایت تبیان را طراحی کرده است.

- مسئول روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان گفت: دشمنان برای منزوی کردن نظام اسلامی و بی‌هویت کردن جوانان هجمه فرهنگی را در اولویت کاری خود قرار داده‌اند. محمدحسن مقدم‌نیا در دیدار با جمعی از خبرنگاران و نمایندگان خبرگزاری ها در استان، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و فرا رسیدن روز خبرنگار به اصحاب رسانه استان سمنان، بر نقش مناسب اطلاع‌رسانی سالم در جامعه تاکید کرد. وی افزود: ارتقای سطح اطلاع‌رسانی در حوزه هیئتهای مذهبی و کانونهای مساجد، شناسایی توانمندیهای جوانان و ایجاد بستر مناسب اطلاع‌رسانی از اهم برنامه‌های این واحد است. این مسئول خاطرنشان کرد: برقراری ارتباط و تعامل سازنده میان هیئتهای مذهبی و کانونهای فرهنگی مذهبی مساجد از مهمترین برنامه‌های روابط عمومی تبلیغات اسلامی این استان است.

- معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی گفت: مقابله با ترویج مسائل ضداخلاقی و مذهبی، خرافات، معنویتهای نوظهور و نشستهای غیراخلاقی از وظایف روحانیت است. حجت‌الاسلام حسین روحانی‌نژاد در جمع روحانیون استان همدان با بیان این مطلب و با اشاره به نقش روحانیت در پیروزی و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی اظهار داشت: روحانیت همواره و در همه حال پشتیبان نظام بوده و توانسته در هر برهه‌ای نقش فعال و مثبتی داشته باشند. وی یادآور شد: روحانیت مستقر در مناطق و روستاها، مسئول اداره فرهنگی منطقه محل مأموریت خود هستند و شرط اساسی تبلیغات برای روحانیت، روشنگری و پاسخگویی به مسائل شرعی و مذهبی است. معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه نقش روحانیت را در روشنگری و آگاهی دادن به مردم در مقابله با تهدیدات دشمنان مهم ارزیابی کرد.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی تهران به مناسبت روز خبرنگار در سخنانی، فعالیت در عرصه اطلاع رسانی دینی را مصداق نشر فرهنگ و معارف دانست. حجت الاسلام نصیر نیک‌نژاد ضمن گرامیداشت روز 17 مرداد؛ سالروز شهادت شهید صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی در مزار شریف افغانستان به دست گروه طالبان، خبرنگاری را از مشاغل سخت و پرخطر برشمرد و افزود: کسی که این شغل پر مخاطره را برمی‌گزیند، علاوه بر علاقه و میل درونی و خواست شخصی در سطحی فراتر به نیازها و ضرورتهای جامعه می‌اندیشد. وی خاطرنشان کرد: در این حرفه مقدس امروز جای خالی شهید "صارمی" ها و "اخوان" ها به خوبی احساس می شود. وی در پایان به خبرنگاران فعال و سخت کوش حوزه دین در برگزیدن این حرفه آفرین گفت و یاد شهدای خبرنگار را گرامی داشت.