المپیاد ورزشی پیام‌ نور گردهمایی تبادل فرهنگ است‌

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، علیرضا دل‌افکار در پیامی به دومین المپیاد ورزشی دانشگاه پیام نور افزود: در این المپیاد جنبه‌ های ورزشی و تربیتی و اجتماعی با توجه به آموزه ‌های اسلامی و ایرانی در کنار هم قرار می‌ گیرد.

وی به جایگاه دانشگاه پیام‌ نور به عنوان یک دانشگاه فراگیر و جامع و اهداف و برنامه‌های تنظیم شده آن در برنامه توسعه و سند چشم ‌انداز اشاره کرد و افزود: اجرا و برنامه ‌ریزی اینگونه همایش‌ها و مسابقات می ‌تواند محک و شاخصی برای کار و تلاش بیشتر در راستای ارائه خداماتی شایان ‌تر با دستاوردهایی بیشتر باشد.

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه پیام نور کشور اظهار داشت: استان خراسان جنوبی و شهرستان بیرجند با سابقه‌ ای طولانی و درخشان در عرصه علم و فرهنگ و مردمانی با محوریت دانش و فرهنگ در زندگی، میزبان این مسابقات شده است.

دل ‌افکار از بیرجند با داشتن پنج دانشگاه بزرگ و با بیش از 40 هزار دانشجو به عنوان یک قطب دانشگاهی و علمی در شرق ایران یاد کرد و اظهار داشت: از نظر اقتصادی و سیاسی نقش بیرجند به عنوان محور توسعه در شرق ایران به مثابه شاهراه استراتژیک، برجسته و حائز اهمیت بوده و خواهد بود.

وی تصریح کرد: ورود بیش از چهارهزار دانشجوی ورزشکار که در حقیقت سفیران فرهنگی ایران زمین هستند می ‌تواند شرایطی را فراهم کند که این تبادل فرهنگ و آداب پلی برای دستیابی به پیشرفت و موفقیت و افتخار باشد.

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه پیام نور کشور بیان داشت: بیرجند می ‌تواند نقش یک میزبان با سعه صدر بالا و پدید آورنده خاطراتی ماند گار را در طول این تورنمنت ورزشی فرهنگی ایفا کند و نقش بیرجند پشتوانه آن فرهنگ غنی و اصالتی چندین هزار ساله است.

دل ‌افکار به تقارن این تورنمنت فرهنگی ورزشی با نیمه شعبان و تولد مبارک حضرت ولیعصر (عج) اشاره کرد و افزود: این تقارن می ‌تواند چراغی برای اجرای بهتر و موفق ‌تر این مسابقات باشد تا برگ زرین دیگری را در تاریخ دانشگاه پیام‌ نور ورق بزنیم.