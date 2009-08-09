ساختن مراکز درمانی خاص از ساخت مسجد هم ضروری تر است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد قبل از ظهر یکشنبه در دیدار جمعی از اعضای انجمنها و موسسات خیریه کمک به بیماریهای خاص، افزود: درمان بیماریهای خاص دشوار، پرهزینه و پردغدغه است.

وی یادآورشد: اغلب خانواده های این نوع بیماران از بنیه اقتصادی ضعیفی برخوردارند که روند درمان را کندتر و مشکلتر می کند.

رئوفی نژاد، ساخت یک مرکز درمانی مجهز به بهترین تجهیزات پزشکی و درمانی را بسیار مهم و ضروری دانست و افزود: آحاد جامعه به عنوان اشخاص حقوقی و حقیقی وظیفه دارند از مراکز درمانی بیماران خاص حمایت و در این زمینه مشارکت مضاعف داشته باشند.

استاندار زنجان، همچنین از کلنگ زنی یک مرکز درمانی مجهز تا عید فطر امسال خبر داد و از کلیه مدیران خواست در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.

در این دیدار اعضای انجمن خیریه مهرانه به بیان مشکلات، نظرات و نیازهای خود پرداختند و با اهدای تندیس یادبود مهرانه از زحمات و حمایتهای پیوسته و بی دریغ استاندار زنجان تشکر کردند.