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۱۸ مرداد ۱۳۸۸، ۱۷:۳۷

ساختن مراکز درمانی خاص از ساخت مسجد هم ضروری تر است

زنجان - خبرگزاری مهر: استاندار زنجان گفت: ساختن مراکز درمانی مبارزه با بیماریهای خاص از ساخت مسجد هم در جامعه ضروری تر است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد قبل از ظهر یکشنبه در دیدار جمعی از اعضای انجمنها و موسسات خیریه کمک به بیماریهای خاص، افزود: درمان بیماریهای خاص دشوار، پرهزینه و پردغدغه است.

وی یادآورشد: اغلب خانواده های این نوع بیماران از بنیه اقتصادی ضعیفی برخوردارند که روند درمان را کندتر و مشکلتر می کند.

رئوفی نژاد، ساخت یک مرکز درمانی مجهز به بهترین تجهیزات پزشکی و درمانی را بسیار مهم و ضروری دانست و افزود: آحاد جامعه به عنوان اشخاص حقوقی و حقیقی وظیفه دارند از مراکز درمانی بیماران خاص حمایت و در این زمینه مشارکت مضاعف داشته باشند.

استاندار زنجان، همچنین از کلنگ زنی یک مرکز درمانی مجهز تا عید فطر امسال خبر داد و از کلیه مدیران خواست در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.

در این دیدار اعضای انجمن خیریه مهرانه به بیان مشکلات، نظرات و نیازهای خود پرداختند و با اهدای تندیس یادبود مهرانه از زحمات و حمایتهای پیوسته و بی دریغ استاندار زنجان تشکر کردند.

کد مطلب 926523

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