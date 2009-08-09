به گزارش خبرگزاری مهر، ارائه نسخه فرانسه نهج‌البلاغه که مورد توجه کاربران فرانسه زبان قرار گرفته، از مجموعه کارهای ارزشمند سرویس فرانسه تبیان است که امکان تطابق متون عربی و فرانسه را برای کاربران فرانسه زبان فراهم می سازد.



پیش از نهج‌البلاغه، قرآن با 4 نوع ترجمه به زبان فرانسوی و صحیفه سجادیه نیز به دو زبان عربی و فرانسه در دسترس کاربران فرانسه زبان تبیان قرار گرفته است.

در چند ماه آینده قرار است رساله (مجموعه استفتائات) مقام معظم رهبری نیز در سرویس فرانسه تبیان عرضه شود.

علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند به نشانی اینترنتی http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=44273 مراجعه کنند.