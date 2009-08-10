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۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۳۰

نوروزبیگی در گفتگو با مهر:

مخاطب از فیلم ترسناک ایرانی استقبال نمی‌کند

مخاطب از فیلم ترسناک ایرانی استقبال نمی‌کند

تهیه‌کننده فیلم سینمایی "پستچی سه بار در نمی‌زند" دلیل محدود بودن تولید فیلم در ژانر وحشت را استقبال نکردن مخاطب از فیلم‌های ترسناک ایرانی می‌داند.

جواد نوروزبیگی به خبرنگار مهر گفت: ژانر وحشت در دنیا علاقمندان زیاد دارد، شرکت‌های سینمایی تلاش کرده‌اند با ساخت این فیلم‌ها و استفاده از جذابیت‌های ایجاد هیجان از راه ترساندن مردم، سالن‌های سینما را رونق بدهند و رضایت علاقمندان به این آثار را فراهم کنند.

وی افزود: سینمای ایران همواره این هیجان را نادیده گرفته و فیلمسازان به دلایل مختلف که در بیشتر اوقات منطقی به نظر می‌رسد تمایل کمی به فعالیت در این ژانر نشان داده‌اند و این دلایل از جنبه‌های مختلف قابل ارزیابی است. فیلمساز یا تهیه‌کننده به تنهایی نمی‌توانند یک جریان سینمایی به وجود بیاورند.

تهیه کننده فیلم سینمایی "خدا نزدیک است" ادامه داد: بی‌علاقگی فیلمسازان به ساخت فیلم ترسناک به دلیل ضعف زیر ساخت‌های سینمای ایران است. متاسفانه از نظر مالی و تکنیکی این توانایی را نداریم که به ساخت صحنه‌های پرخرج و همراه با افکت‌های تصویری بپردازیم.

نوروزبیگی گفت: سرمایه گذاری برای ساخت فیلم در این ژانر نوعی ریسک محسوب می‌شود . فیلم ترسناک ایرانی با استقبال مخاطب مواجه نمی‌شود و مردم تمایل چندانی به تماشای این فیلم ها نشان نمی‌دهند. دوستداران این فیلم‌ها ترجیح می‌دهند نمونه‌های موفق خارجی را ببینند.

تهیه کننده فیلم سینمایی "پرسه در مه " افزود: به نظر می‌رسد تماشاگر ایرانی به ویژه در سال‌های اخیر از فیلم‌های اجتماعی و کمدی‌های مفرح استقبال می‌کند. تماشاگری که علاقمند به دیدن فیلم ترسناک است، تماشای فیلم‌های اروپایی و آمریکایی را ترجیح می‌دهد و فیلم‌های ایرانی ژانر وحشت به دلیل ضعف ساختار با استقبال مواجه نمی‌شود.

وی ادامه داد: محدودیت‌های اجتماعی، مذهبی، سیاسی و فرهنگ‌های بومی و ملی ما از عوامل بازدارنده رونق این ژانر به حساب می‌آید. ساخت این نوع  فیلم دغدغه مسئولان سینمایی نبوده و توجه زیادی به آن نمی‌کنند.

نوروزبیگی در پایان گفت: ما باید در ساخت ژانر وحشت به دنبال نمایش ترس و خلق فضای ایرانی باشیم و برای پیدا کردن نشانه‌های ترس و وحشت جستجوی بسیار انجام دهیم. نشانه‌هایی مانند جن، آل و شیطان در ذهن مخاطب ایرانی ترس و وحشت را تداعی می‌کند ما می‌توانیم از این نمونه‌ها در ساخت آثار سینمایی برجسته در ژانر وحشت استفاده کرده و زمینه مناسب برای ارتقاء سطح کمی و کیفی این فیلم ها را فراهم آوریم.

کد مطلب 926529

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