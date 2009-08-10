جواد نوروزبیگی به خبرنگار مهر گفت: ژانر وحشت در دنیا علاقمندان زیاد دارد، شرکت‌های سینمایی تلاش کرده‌اند با ساخت این فیلم‌ها و استفاده از جذابیت‌های ایجاد هیجان از راه ترساندن مردم، سالن‌های سینما را رونق بدهند و رضایت علاقمندان به این آثار را فراهم کنند.

وی افزود: سینمای ایران همواره این هیجان را نادیده گرفته و فیلمسازان به دلایل مختلف که در بیشتر اوقات منطقی به نظر می‌رسد تمایل کمی به فعالیت در این ژانر نشان داده‌اند و این دلایل از جنبه‌های مختلف قابل ارزیابی است. فیلمساز یا تهیه‌کننده به تنهایی نمی‌توانند یک جریان سینمایی به وجود بیاورند.

تهیه کننده فیلم سینمایی "خدا نزدیک است" ادامه داد: بی‌علاقگی فیلمسازان به ساخت فیلم ترسناک به دلیل ضعف زیر ساخت‌های سینمای ایران است. متاسفانه از نظر مالی و تکنیکی این توانایی را نداریم که به ساخت صحنه‌های پرخرج و همراه با افکت‌های تصویری بپردازیم.

نوروزبیگی گفت: سرمایه گذاری برای ساخت فیلم در این ژانر نوعی ریسک محسوب می‌شود . فیلم ترسناک ایرانی با استقبال مخاطب مواجه نمی‌شود و مردم تمایل چندانی به تماشای این فیلم ها نشان نمی‌دهند. دوستداران این فیلم‌ها ترجیح می‌دهند نمونه‌های موفق خارجی را ببینند.

تهیه کننده فیلم سینمایی "پرسه در مه " افزود: به نظر می‌رسد تماشاگر ایرانی به ویژه در سال‌های اخیر از فیلم‌های اجتماعی و کمدی‌های مفرح استقبال می‌کند. تماشاگری که علاقمند به دیدن فیلم ترسناک است، تماشای فیلم‌های اروپایی و آمریکایی را ترجیح می‌دهد و فیلم‌های ایرانی ژانر وحشت به دلیل ضعف ساختار با استقبال مواجه نمی‌شود.

وی ادامه داد: محدودیت‌های اجتماعی، مذهبی، سیاسی و فرهنگ‌های بومی و ملی ما از عوامل بازدارنده رونق این ژانر به حساب می‌آید. ساخت این نوع فیلم دغدغه مسئولان سینمایی نبوده و توجه زیادی به آن نمی‌کنند.

نوروزبیگی در پایان گفت: ما باید در ساخت ژانر وحشت به دنبال نمایش ترس و خلق فضای ایرانی باشیم و برای پیدا کردن نشانه‌های ترس و وحشت جستجوی بسیار انجام دهیم. نشانه‌هایی مانند جن، آل و شیطان در ذهن مخاطب ایرانی ترس و وحشت را تداعی می‌کند ما می‌توانیم از این نمونه‌ها در ساخت آثار سینمایی برجسته در ژانر وحشت استفاده کرده و زمینه مناسب برای ارتقاء سطح کمی و کیفی این فیلم ها را فراهم آوریم.