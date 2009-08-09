مخالفت دولت با ادغام سازمان محیط زیست/ احیای شورای عالی محیط زیست

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان محیط زیست کشور یکشنبه در نشستی با خبرنگاران این حوزه ضمن اشاره به ماده 11 قانون برنامه چهارم توسعه که مکان یابی و استقرار صنایع را مشخص می کند، گفت: در بستر ارزیابی کار سنگینی را در این چهار سال بر عهده داشتیم که تلاش شد در راستای برنامه چهارم توسعه پیش برویم و با این ارزیابی رتبه چهارم را در سطح منطقه کسب کردیم در حالی که سند چشم انداز رتبه اول را مورد توجه قرار داده است و در حال حاضر رتبه سوم منطقه را داریم که امیدواریم در برنامه پنجم رتبه دوم را به دست بیاوریم.

جوادی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در مورد تنزل رتبه پایداری محیط زیست در سطح جهان گفت: در رتبه بندی جدید رتبه 132 برای ایران در نظر گرفته شده در میان 146 کشور که این مسئله به تکنولوژی و فناوری و مباحث سیاسی مربوط است که در مورد کشورهای در حال توسعه اعمال شده است. سال 2006 تعداد کشورهایی که مورد ارزیابی قرار گرفتند 132 کشور بوده که ایران نمره 70 را گرفته و در رتبه 53 قرار داشته در حالی که در سال 2008 از 149 کشور ایران نمره مطلق 9/76 را گرفته و این نشانگر این است که وضعیت محیط زیست در ایران بهبود یافته و رتبه ایران 67 در نظر گرفته شده است.

معاون رئیس جمهوری همچنین به بحث مرگ و میر دلفین ها و آلودگی خطوط نفتی در اصفهان و خوزستان به عنوان بحران های جدی در چند سال گذشته نام برد و اضافه کرد: در ترکیدگی خطوط لوله نفت به علت سهل انگاری پیمانکار در اصفهان در کمتر از سه روز نفت جمع آوری شد و مخزن سد که آب شرب شهر را تامین می کرد آلوده نشد و بیش از 4 هزار کامیون خاک از منطقه خارج شد. همچنین 300 اصله درخت آلوده به مواد نفتی قطع شد و در خوزستان آلودگی 90 کیلومتری نفت که بیش از 10 هزار بشکه ارزیابی شد با نظارت سازمان مرتفع شد و آب شرب منطقه خوزستان خصوصاً اهواز آلوده نشد و حدود 5 میلیارد تومان برای جمع آوری خاک هزینه شد.

واعظ جوادی در بخش دیگری از سخنانش به پدیده گرد و غبار به عنوان یک معضل زیست محیطی جدید اشاره کرد و گفت: پایش های دو سال پیش ما نشان می داد که به زودی با یک بحران جدی مواجه خواهیم بود و این مسئله در کمیسیون زیربنایی دولت مطرح شد.

رئیس سازمان محیط زیست گفت: در شهر تهران هنوز 9 بیمارستان دولتی سیستم تصفیه فاضلاب ندارند و وضعیت پسماندها خوب نیست در حالی که قانون مدیریت پسماندها مصوب شده و در دستور کار قرار گرفته است. این 9 بیمارستان در دادگاه پرونده دارند که عمده مشکل آنها اعتبار مالی است. همچنین وزارت دفاع از مهمترین وزارتخانه هایی بود که با استقرار تیمی از متخصصان تلاش کرده که مواد زیست محیطی در پادگانها و بیمارستانهای مرتبط احصاء شود.

واعظ جوادی با اشاره به بحث ادغام سازمان محیط زیست با وزارت جهاد کشاورزی گفت: دولت موافق این ادغام نیست و قصد هم ندارد که وزارتخانه آب، محیط زیست و کشاورزی را از مجلس بپذیرد چرا که در بخش کشاورزی بیشترین و بدترین مصرف آب وجود دارد و دولت در این مورد مخالفت کرده است.

رئیس سازمان محیط زیست از تشکیل شورای محیط زیست با حضور رئیس جمهوری در دولت آینده خبر داد و گفت: در دولت آینده این شورا بازسازی خواهد شد.

جوادی به مشکلات این حوزه در کشور اشاره کرد و گفت: مصرف و رشد انرژی در سالهای اخیر در کشور بالا رفته و امسال نسبت به سال قبل 10 درصد رشد داشته که این مسئله مشکلاتی را در بخش محیط زیست به وجود آورده است.