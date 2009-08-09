تشریح عملکرد کتابخانه ملی/ تجلیل از پیشکسوتان نسخ خطی

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین آئین بزرگداشت حامیان نسخ خطی و نخستین دوره آن در کتابخانه ملی صبح یکشنبه با حضور غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، علی اکبر اشعری رئیس کتابخانه ملی، علیرضا ملکیان معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد، مهدی محقق رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و دبیر این آئین، اکبر ایرانی رئیس مرکز پژوهشی میراث مکتوب، سیدمحمود مرعشی رئیس کتابخانه آیت‌الله مرعشی و جمعی از فهرست‌نویسان و مصححان نسخ خطی در محل کتابخانه ملی ایران برگزار شد.

ارائه زودهنگام گزارش عملکرد چهارساله کتابخانه ملی توسط اشعری

در ابتدای این مراسم اشعری رئیس کتابخانه ملی با یادآوری وظایف این کتابخانه گفت: وظیفه کتابخانه ملی گردآوری، نگهداری، حفاظت، پردازش و اطلاع‌رسانی همه میراث بر جای مانده از پیشینیان است. باید تلاش کنیم با شناسایی منابع موجود در متن جامعه، امکان دسترسی محققین به آنها را فراهم کنیم.

وی با اشاره به فعالیتهای سازمان متبوعش در چهار سال اخیر افزود: ما در این دوره به یکی از چهار شیوه زیر به موضوع اهتمام به نسخ خطی پرداختیم. بعضی افراد نسخ خطی‌شان را به سازمان اهدا کردند و به نام خود آنها به عنوان "خادمان فرهنگی" در سازمان ثبت و ضبط شد. ما همچنین آمادگی داریم این میراث را با توافق دارنده آن بخریم و در کتابخانه ملی نگهداری کنیم. ما همچنین صندوق اماناتی طراحی کردیم و پیشنهاد کردیم از این آثار در آنجا حفاظت کنیم. برخی آثار را هم که به صورت وقفی به ما داده شده در کتابخانه نگهداری می‌کنیم.

رئیس کتابخانه ملی از تهیه 30 هزار نوع از نسخ خطی و نیز تعداد بیشتری سند مهم تاریخی در دوره مسئولیت چهارساله‌اش در این سازمان خبر داد و اضافه کرد: خوشبختانه الان وضعیت اهدا نسخ خطی به گونه‌ای شده که هر هفته به یک سند برمی‌خوریم که خودِ بزرگان این حوزه معتقدند تاکنون چنین سندی ندیده‌اند. ما همچنین با تاسیس کمیته حافظه ملی تلاش کردیم آثاری ارزشمند از کشورمان را در حافظه جهانی یونسکو به ثبت برسانیم. سال گذشته نیز طرح حرم را راه‌اندازی کردیم که با استفاده از آن در حال حاضر 5000 نسخه خطی به صورت تمام متن در اختیار محققین قرار گرفته است.

تغییر مدیریت دلیل تداوم نیافتن آئین‌های تجلیل از حامیان نسخ خطی در کتابخانه مجلس

در ادامه مراسم تجلیل از حامیان نسخ خطی، غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با تقدیر از تلاشهای سیدمحمد ابهری و احمد جلالی روسای سابق کتابخانه مجلس در برگزاری هشت دوره گذشته این آئین، دلیل تداوم نیافتن برگزاری آن را در این کتابخانه، "تغییر مدیریت کتابخانه مجلس" عنوان کرد و در عین حال ابراز امیدواری کرد "کتابخانه ملی که با برگزاری نهمین دوره آئین تجلیل از حامیان نسخ خطی، بار مسئولیت سنگینی را پذیرفته است، در تداوم این راه پایدار باشد".

وی در ادامه با اشاره به سابقه کهن تمدنی ملت ایران، افزود: نباید گذشته‌مان را نادیده بگیریم چرا که این به معنی انکار هویت فرهنگیمان است. هر کس به نسخه‌های خطی توجه کند به ملیت و هویت ایرانی اسلامی خود اهتمام ورزیده است. این تصور هم که هر چه مربوط به ایران قدیم است، کم ارزش و دورریختنی و هر چه‌امروزی است، ارشمند است درست نیست. نباید گذشته خود را کم ارزش بینگاریم.

تجلیل از مهدی محقق، سیدعبدالله انوار و زینت بابک

در مراسم پایانی نهمین آئین بزرگداشت حامیان نسخ خطی، همچنین از مهدی محقق، سیدعبدالله انوار و زینت بابک که در سالهای نه چندان دور در بخش نسخ خطی کتابخانه ملی فعالیت کرده‌اند با اهدای لوح سپاس تقدیر شد.