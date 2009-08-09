شمار نیروهای آمریکا در عراق تا اواسط 2010 به 50 هزار نفر می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی النشره، حسن السنید در گفتگو با روزنامه المدی چاپ عراق، خاطرنشان کرد: اداره امنیت عراق به دست نیروهای عراقی بسیار بهتر از نیروهای آمریکایی خواهد بود و سطح امنیت شهرهای عراق بسیار بهتر از زمانی است که تحت نظارت نیروهای آمریکایی بودند.

وی که از نزدیکان "نوری المالکی" نخست وزیر عراق به شمار می رود، با بیان این مطلب افزود: عقب نشینی نیروهای آمریکایی از عراق ادامه خواهد یافت به طوری که اواسط سال آتی میلادی 50 هزار نیروی آمریکایی در عراق باقی خواهد ماند.

السنید تصریح کرد: اختلافات سیاسی [گروه های عراقی] به طور گسترده بر [اداره] پرونده امنیتی کشور تاثیر نخواهد گذاشت زیرا نیروهای عراقی تنها به عراق علاقه دارند و اجرای عملی توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن طبق روش مورد توافق صورت می گیرد.

دولت عراق در 16 نوامبر گذشته توافقنامه امنیتی با آمریکا را تصویب کرد که به توافقنامه عقب نشینی نظامیان آمریکایی موسوم شده است. پارلمان عراق در 27 نوامبر(7 آذر 87) به این توافقنامه رای مثبت داد. نظامیان آمریکایی 30 ژوئن سال جاری میلادی (9 تیر) از شهرها و روستاهای عراق خارج و در پایگاه های نظامی خارج از شهرها مستقر شدند.

بر اساس این توافقنامه نظامیان آمریکایی به طور تدریجی تا سال 2011 ازعراق خارج خواهند شد.