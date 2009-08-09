المپیاد پیام ‌نور مسائل معرفتی و اخلاقی را در اولویت قرار داده است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمدعلی قره پیش از ظهر یکشنبه در جمع اعضای برگزار کننده المپیاد ورزشی دانشجویان دختر پیام نور کشور، افزود: ورزشکارانی که در این مسابقات مقام قهرمانی بیاورند علاوه بر تخفیف شهریه به مسابقات یونیورسال دانشجویان سراسر دنیا راه پیدا می‌ کنند.

وی با اشاره به میزبانی بیرجند از مسابقات بسکتبال دانشجویان دختر در بهمن سال گذشته، عنوان کرد: مردم بیرجند در سال گذشته نشان دادند بسیار خونگرم و مهمان نوازند و در این المپیاد نیز این مهم را اثبات خواهند کرد.

قره با بیان اینکه مساعدتهای استاندار خراسان جنوبی و معاونان وی در خور توجه بوده است، گفت: با اجرای فعالیتهای فوق برنامه در ابعاد فرهنگی و اخلاقی و القا منشهای پهلوانی و ارزشهای اسلامی تلاش داریم و به دنبال این هستیم دانشجویی که در این المپیاد شرکت کرده محور زندگی خود را مسئله حجاب بداند.

مدیر‌کل تربیت‌ بدنی دانشگاه پیام ‌نور کشور یادآور شد: این المپیاد پاسخ به نیاز چهار هزار دانشجوی دختر و شادی جمعی آنها است و امیدواریم بتوانیم ضمن پاسخگویی به نیاز آنها از نظر مسائل معرفتی و مسائل اخلاقی کاری انجام دهیم که دانشجویان موقع برگشت به درجات رشد و تعالی دست یابند.