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۱۸ مرداد ۱۳۸۸، ۱۴:۴۴

علامه فضل الله :

استکبار جهانی هدفی جز خدشه به امنیت ایران ندارد

استکبار جهانی هدفی جز خدشه به امنیت ایران ندارد

یک عالم برجسته لبنانی با اشاره بر امیال شوم بیگانگان در قبال ایران، تاکید کرد: در تحولات اخیر این مسئله به اثبات رسید که استکبار جهانی جز خدشه به امنیت و آرامش حاکم بر ایران هدفی را دنبال نمی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بخش اطلاع رسانی دفتر علامه فضل الله در بیروت، مرجع شیعیان لبنان با اشاره به قدرت و توانمندی کنونی ایران، آنرا مرهون پیروی از تعالیم اساسی اسلام دانست.

علامه فضل الله در بیانیه خود خطاب به ملت ایران می گوید: استکبار جهانی و آمریکا هرگز و در هیچ برهه ای از زمان، به روند دموکراسی در ایران اهتمام نداشته اند، بلکه همواره هدف اصلی آنها ضربه زدن به آرامش و امنیت ایران بوده است.

وی از تمام وفاداران به نظام ایران از جمله اصلاح طلبان، محافظه کاران و دیگر گروه ها خواست با هوشیاری، هدف استکبار جهانی که همانا دگرگونی وتنش در صحنه داخلی است، را نقش بر آب کنند.

این مرجع عالیقدر با اشاره به نسل جوان ایران که آینده نظام این کشور را تشکیل می دهند، افزود: همه باید با توجه به خدا، اسلام و مسئولیت های شرعی خود هوشمندانه در این مسیر حرکت کنند.

کد مطلب 926550

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