مساجد امریکا ابتکار "سهیم کردن دیگران در رمضان" را پیگیری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای روابط اسلامی امریکایی، ابتکار عمل سالانه این شورا باهدف برقراری ارتباط به منظور ارتقا درک اسلام و کمک به پیروان ادیان مختلف امریکا برای دیدار با همسایگان مسلمان با شرکت در مراسم و ضیافتهای افطاری انجام می‌شود.

در ابتکار عمل امسال، جامعه مسلمان سراسر ایالات متحده ترغیب شده‌اند که از این ایده‌های ابتکاری شورای روابط اسلامی – امریکایی استفاده کرده و کتاب مقدس اسلام را در اختیار سیاستگذاران و رهبران محلی قرار دهند که در این مراسم شرکت خواهند داشت.

لری شاو عضو هیئت رئیسه شورای روابط اسلامی – امریکایی و سناتور ایالتی در این رابطه گفت: از آنجا که بسیاری از مقامات چون مقامات اجرای قانون و رهبران جامعه به ضیافتهای ماه رمضان دعوت شده‌اند این فرصت مناسبی برای اهدای قرآن به آنها است تا به عنوان یک کتاب آسمانی و کتاب مرجع مورد مطالعه قرار گرفته و در کتابخانه‌های آنها جای گیرد.

ستاد سهیم کردن رمضان و سهیم کردن قرآن از سوی شورای روابط اسلامی امریکایی با هدف اشاره به میزان اسلام‌هراسی در جامعه امریکا تشکیل شده است. تحقیقات نشان می‌دهد تعصبات ضد اسلامی زمانی که مردم به اطلاعات صحیح درباره اسلام دسترسی داشته باشند کاهش خواهد یافت.

شورای روابط اسلامی- امریکایی بزرگترین سازمان اسلامی مدافع حقوق مدنی مسلمانان امریکا است که 35 دفتر در سراسر امریکا و کانادا دارد. این سازمان وظیفه دارد درک اسلام را ارتقا داده، گفتگو را ترویج کند، از آزادیهای مدنی مسلمانان حمایت کرده، مسلمانان امریکایی را تقویت و ائتلافهایی برای ترویج عدالت و درک دوجانبه ایجاد کند.