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۱۵ تیر ۱۳۸۳، ۱۸:۱۷

300 زنداني ابوغريب اين هفته آزاد خواهند شد

سرهنگ دوم بري جانسون امروز در گفتگو با اين خبرگزاري گفت: حدود 300 تن از بازداشت شدگان اين هفته از ابوغريب آزاد خواهند شد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس، وي گفت: اين افراد امروز و فردا از اين زندان آزاد خواهند شد .

جانسون با اشاره به اينكه حدود پنج هزار و پانصد زنداني ديگر در بازداشت خواهند ماند، ادامه داد : حدود دو هزار و دويست تن از اين افراد در ابوغريب نگهداري مي شوند و 2700 تن ديگر نيز در كمپ بوكا نزديك ام القصر در جنوب عراق در بازداشت به سر خواهند برد .

وي گفت: درباره ديگر زندانياني كه در زندانهاي كوچكتر سراسر عراق هستند نيز پس از بازرسيهاي مقدماتي درخصوص ادامه بازداشت يا آزادي آنها تصميم گرفته مي شود.

از زمان رسوايي سربازان آمريكايي در ابوغريب بيش از 2000 زنداني از اين زندان آزاد شده اند كه برخي از آنها ايراني بوده اند.

کد مطلب 92657

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