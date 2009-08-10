حجت‌الاسلام یعقوب دیلمقانی مدیرکل تشکلهای دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر

با اشاره به اینکه تنها درخواست مجوز برای تشکلهای دینی و مراکز فرهنگی در سطح کشور به این اداره ارائه می شود گفت: پس از تصویب آئین نامه اعطای مجوز به گروه های هدف اعم از مراکز آموزشی یا تشکلها، درخواست این نوع گروه ها به سازمانهای تبلیغات در سطح استان ارسال می شوند.

وی افزود: اخیرا برای آمارگیری و دریافت اطلاعات درباره درخواستهایی که در رابطه با درخواست مجوز مراکز آموزش مداحی در استانها صورت گرفته نامه های به استانها ارسال کرده ایم.

حجت الاسلام یعقوب دیلمقانی گفت: هدف از آمارگیری و دریافت اطلاعات درباره درخواست مجوز ترغیب گروه های مخاطب بوده است.

وی کار فرهنگی را در ارتباط مستقیم با سیاستهای تشویقی دانست و گفت: کار فرهنگی با فرهنگ سازی، سیاستهای تشویقی، ارتقای اطلاعات و افزایش آگاهی صورت می گیرد در غیر این صورت اقدام از طریق مراجع قانون هیچ کاری از پیش نمی رود.

یعقوب دیلمقانی گفت: اداره تشکلهای دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات بر بیش از 95 درصد از هیئتهای مذهبی نظارت دارد و اگر یکی از آنها درخواست مجوز نکرده باشد با اقدامات سلبی علیه وی اقدام نخواهیم کرد بلکه تلاش می کنیم اطلاعات آنها را ارتقا دهیم.

مدیر کل تشکلهای دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: برای مثال اگر هیئتهای مذهبی بدانند که وقتی قمه زنی می کنند به جای ترویج اسلام باعث انتقاد دشمنان اسلام می شوند از چنین اقداماتی دست برمی دارند. از این رو اگر اطلاعات و آگاهی آنها ارتقا یابد بسیاری از مسائل و مشکلات در این عرصه مرتفع می شوند.