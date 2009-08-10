مغز دوم در شکم است!

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه کلمبیا سلولهای نورونی را یافتند که دیواره داخلی روده را پوشانده اند. این سلولها که همانند مغز دوم هستند با تحریکات درست انتقال دهنده های عصبی خوش خلقی می توانند حتی در افراد بزرگسال نیز رشد کنند. انتقال دهنده عصبی، سروتونین نام دارد.

این دانشمندان دریافتند که می توان با تحریک دیواره روده با سروتونین و داروهای مناسب، سیستم عصبی را به تولید نورونهای جدیدی تحریک کرد.

براساس گزارش Journal of Neuroscience، در این تحقیقات دانشمندان مشاهده کردند که در موشهای بزرگسال تمام فضاهای سیستم عصبی حاضر در دیواره روده می تواند در حضور سروتونین سلولهای نورونی را رشد و تکثیر دهد. این درحالی است که تنها دو فضا در مغز افراد بزرگسال وجود دارد که قادر به تولید سلولهای نورونی جدید هستند.