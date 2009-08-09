به گزارش خبرنگار مهر، دومین طرح عمرانی دولت دهم فردا با شروع گازرسانی به شهرستان هندودر استان مرکزی به طور رسمی به بهره برداری می رسد.

غلامرضا مشایخی مدیر عامل شرکت گاز استان مرکزی در رابطه با جزئیات اجرای این طرح گازرسانی پیش از این گفته است: گاز رسانی به شهرستان هندودر از طریق خط انتقال گاز منشعب از خط لوله 30 اینچ غرب کشور امکان پذیر شده است.

وی افزوده است: این خط انتقال گاز 6 و 8 اینچ هم اکنون نیز در مراحل پایانی ساخت خود را پشت سر می گذارد و به زودی بهره برداری از آن آغاز خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول خط انتقال گاز شهرستان هندودر از جمله مصوبه های سفرهای استانی هیئت دولت به استان مرکزی بوده است که در مسیری به طول 43 هزار متر احداث شده است.

مشایخی با مهم برشمردن خط انتقال گاز شهرستان هندودر اظهار داشت: با تکمیل این خط انتقال گاز شمار زیادی از روستاها و صنایع واقع در مسیر خط لوله یاد شده از گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.

به گزارش مهر، در حالی فردا به طور رسمی گازرسانی به شهرستان هندودر با حضور معاون وزیر نفت به عنوان دومین طرح عمرانی دولت دهم به بهره برداری می رسد که هفته گذشته اولین طرح عمرانی دولت جدید با گازرسانی به شهر لواسان کلید خورده بود.

عزیز الله رمضانی مدیرعامل شرکت ملی گاز نیز پیشتر با بیان اینکه هم اکنون در 29 استان بیش از 750 شهر و 7 هزار و 500 روستا تحت پوشش شبکه گاز قرار دارند، گفته بود: در حال حاضر90 درصد جمعیت شهری و 30 درصد جمعیت روستایی کشور از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.