در استيضاح خرم ترديدي نداريم ،موسوي لاري نيز در ليست استيضاح مجلس است

حجت الاسلام و المسلمين ميرتاج الديني در گفتگو با خبرنگار پارلماني "مهر" ، با تاكيد براينكه استيضاح حق مجلس است ، گفت : هميشه در مقابل طرح استيضاح وزيران گفته مي شود كه زمان آن مناسب نيست و يا اينكه مي خواهند بنا به دلايلي از جمله مصلحت انديشي نمايندگان استيضاح كننده را منصرف كنند در حالي كه اگر نمايندگان بخواهند به اين گونه مباحث توجه كنند تنها بايد سكوت كنند .



نماينده تبريزبا تاكيد بر اينكه نمايندگان مجلس بايد جلوي ناكارآمدي ها و ضعف ها رابگيرند ، سوال و استيضاح را يكي از ابزارهاي قانوني نمايندگان ملت دانست و گفت : جمعي از نمايندگان مجلس با توجه به مشكلات زيادي كه درنحوه عملكرد وزير راه وجود دارد تصميم گرفته اند وي را استيضاح نمايند و از درخصوص حيف و ميل بيت المال در افتتاح فرودگاه امام و ابهامات و نواقص زيادي كه در بخش هاي مختلف كار وي وجوددارد از وي توضيح بخواهند .



وي سياسي كاري و يا هر گونه برخوردسياسي با استيضاح وزرا را رد كرد و افزود : كابينه دولت زماني مي تواند كارآمد باشد كه وزيران توانمندي داشته باشند درحالي كه عليرغم ايرادات زيادي كه به كار خرم وارد است ، حمايت هاي غيرمنطقي زيادي از وي مي شود .



ميرتاج الديني افزود : درهمه جاي دنيا به محض وقوع يك حادثه ناخوشايند مدير ارشد آن مجموعه باپذيرش قصور و كوتاهي خود در اين زمينه با استعفا از اين سمت از مردم عذر خواهي مي كند اما در سالهاي گذشته اتفاقات تلخي درتمامي حوزه هاي هوايي و ، ريلي و جاده اي در وزارت راه رخ داده است اما خرم خم به ابروي خود نياورده است .





اين نماينده مجلس با تاكيد بر عزم جدي خود و اكثريت نمايندگان در استيضاح وزير راه وترابري همچنين از طرح استيضاح وزير كشور كه قرار است در آينده نزديك به امضا نمايندگان برسد ، خبرداد و‌گفت : سياسي كاري وزير كشور ومعاونين وي و برخوردهايي كه فرمانداران با انتخابات مجلس هفتم و نمايندگان اين مجلس داشته و دارند مي تواند كمترين دليل براي استيضاح موسوي لاري باشد.



ميرتاج الديني تصريح كرد : اينكه وزير از ديدار با اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ابراز خرسندي مي كند به معناي رضايت كل نمايندگان مجلس هفتم از وي نيست و نمايندگان مجلس به راحتي از كنار برخوردهاي خطي و جناحي موسوي لاري و برخي از معاونين و فرمانداران با منتخبان ملت نخواهند گذشت .



نماينده تبريز درعين حال تصريح كرد : استيضاح موسوي لاري و خرم به معناي رضايت از كار وزراي ديگر نيست اما به دليل اينكه نمي خواهيم در آغاز كار مجلس فرصت ها به واسطه استيضاح وزرا از دست برود سعي مي كنيم با سئوال و تذكرات آيين نامه اي نواقص موجود در ديگر وزارتخانه ها را برطرف نمائيم .

وي از بروز نواقص عمده در وزارت بهداشت و درمان و آموزش و پرورش خبرداد .



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