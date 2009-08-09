مالکی چند ماه پیش مورد سوء قصد نافرجام قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن، جلال الدین صغیر خاطرنشان کرد: نوری المالکی توسط یکی از نیروهای امنیتی محافظ خود مورد سوء قصد قرار گرفته است.

وی در ادامه گفت که نوری المالکی چند ماه پیش درباره ترور نافرجام خود سخن گفته بود.

این نماینده عراقی خبر مربوط به اینکه یکی از نزدیکان مالکی ترور وی را انجام داده است تکذیب و تصریح کرد: عامل ترور مالکی یک از محافظان وی بوده که بازداشت شده است.

این در حالی است که نزدیکان نوری المالکی آگاهی از ترور نافرجام وی را رد کرده و تنها "موفق الربیعی" مشاور امنیت ملی عراق به این نکته اکتفا کرد که هیچ توضیحی درباره چنین گزارش هایی ندارد.