آمار مالخران زن رو به افزایش است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ "محمدرضا مقیمی" روز یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: 5/5 درصد از مالخران لوازم سرقت شده زنان هستند که این آمار نسبت به رقم سال گذشته سه درصد افزایش یافته است.

وی نسبت به بالا رفتن آمار سارقان حرفه ای در چهار ماه ابتدایی امسال اظهار نگرانی کرد و افزود: در سال 87، 69 درصد مالخرها بدون سابقه و 31 درصد سابقه دار بودند اما در سال جاری این رقم تغییر کرده و مالخرهای با سابقه کیفری به 37 درصد رسیده اند.

مقیمی گفت : در سال گذشته بیشتر سارقان دستگیر شده فاقد سابقه بودند اما در چهار ماهه ابتدایی امسال از تعداد سارقان مبتدی کاسته شده و به تعداد سارقانی که حرفه ای هستند افزوده شده است.

رئیس پلیس مبارزه با سرقت آگاهی، 5/84 درصد از سارقان اموال را غیر بومی اعلام و تصریح کرد: در سال گذشته 5/60 درصد از سارقان بدون سابقه بودند اما امسال و در چهار ماه ابتدایی این رقم به 5/58 درصد رسیده است.

وی گفت: 44 درصد خودروهای سرقتی در کشور را پراید تشکیل می‌دهد. سرقت پراید رتبه اول را در کشور به خود اختصاص داده است.

مقیمی افزود: سرقت خودرو در نیمه دوم خرداد نسبت به نیمه اول آن 17 درصد افزایش داشته است.

سرهنگ مقیمی گفت: در تیر، میانگین روزانه سرقت خودرو به 58 دستگاه رسیده است در حالیکه این میزان در سال 87، روزانه 34 دستگاه و در سال 86 روزانه 38 دستگاه بود. در فروردین امسال نیز روزانه 49 دستگاه خودرو به سرقت رفته است.

وی با ارائه آمار سرقت در 4 ماه گذشته اظهار داشت: میزان کشفیات سرقت‌ها در 4 ماه گذشته 6 درصد افزایش یافته است اما درصد وقوع تمام سرقت‌ها نیز 40 درصد رشد نشان می‌دهد.

مقیمی افزود: در 4 ماه ابتدایی سال گذشته درصد کشف به وقوع 84 درصد بود ‌که امسال به 63 درصد رسیده و 21 درصد کاهش کشف وقوع سرقت داشته‌ایم.

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی کشور گفت: در 4 ماه گذشته 18 فقره سرقت از بانک‌ها گزارش شده در حالی‌که این میزان در مدت مشابه سال قبل 7 فقره سرقت بود.

سرهنگ مقیمی افزود: در سرقت از مغازه‌ها نیز شاهد افزایش 63 درصدی وقوع سرقت هستیم و در کشف نیز 30 درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد هستیم.

وی اظهار داشت: در 4 ماه گذشته 4 هزار مغازه سرقت شده که 3هزار و 300 فقره از این سرقت‌ها کشف شده است.

وی گفت: میزان کشف خودروهای سرقتی در کشور 44 درصد رشد داشته است، روزانه به طور میانگین 50 دستگاه از خودروهای سرقتی کشف می‌شوند.

وی اظهار داشت: با شرکت‌های خودروسازی تعاملات مناسبی داشته‌ایم که نتایج آن افزایش کیفیت و ارتقا ایمنی خودروهاست. به زودی تعداد نقاط قابل شناسایی و دارای شناسه خودروهای تولیدی ایران خودرو افزایش خواهد یافت این شناسه‌ها در کشف خودروهای سرقتی و یا قطعات به سرقت رفته کمک خواهند کرد.

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی کشور افزود: آمار سرقت پراید بالاست و همچنان رتبه اول سرقت را به خود اختصاص داده است. هر چند خودروهای پراید به سوئیچ ضد سرقت مجهز شده اما شرکت سایپا فکری به حال پراید مدل پایین کند، باید خودروهای پراید ایمنی‌شان بیشتر شود.

وی گفت: بعد از پراید، پیکان، انواع خودروهای پژو، نیسان و ... بیشترین خودروهای سرقتی را به خود اختصاص داده است.

سرهنگ مقیمی افزود: در سال 85 میزان کشف خودرو یک ماه پس از سرقت، 60 درصد بود که این کشفیات در سال 86 به 62 درصد افزایش یافت و در سال 87 نیز این میزان به 5/69 درصد رسید.

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی کشور گفت: در 4 ماه اول امسال نیز میزان کشف خودرو سرقتی یک ماه پس از سرقت به 5/77 رسیده است.

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی کشور افزود: در 4 ماه گذشته، به صورت میانگین روزانه 180 دستگاه موتورسیکلت به سرقت رفته است،‌ وقوع سرقت موتورسیکلت طی این مدت 37 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش نشان می‌دهد.

سرهنگ مقیمی گفت: سال 87 به طور میانگین روزانه، 87 دستگاه موتورسیکلت به سرقت رفته و در سال 86 نیز روزانه 82 دستگاه موتورسیکلت به سرقت رفته است.

وی در پاسخ به سوالی اظهار داشت: شرایط اجتماعی کشور باعث شده تا میزان سرقت‌ها در کشور افزایش یابد. این شرایط باعث شده تا سارقان حرفه‌ای هم تعدادشان افزایش یابد.

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی کشور گفت: میانگین روزانه وقوع سرقت لوازم داخل خودرو 186 فقره است، این میزان نسبت به 4 ماه اول سال قبل، 65 درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی اظهار داشت: روزانه 103 دستگاه کشفیات لوازم داخل خودرو داریم که این میزان نیز 5/12 درصد افزایش نشان می‌دهد.

سرهنگ مقیمی افزود: میزان کشفیات کیف قاپی نیز 5/15 درصد افزایش نشان می‌دهد، در حالی‌که وقوع کیف‌قاپی در کشور طی 4 ماه گذشته 32 درصد افزایش داشته است.



معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی کشور گفت: هزینه ارتکاب جرم کیف قاپی باید افزایش یابد تا از میزان کیف قاپی کاسته شود.

سرهنگ مقیمی افزود: میزان کشف کیف‌قاپی نسبت به مدت مشابه سال قبل 5/15 درصد افزایش داشته و میزان کشفیات نیز روزانه 5/71 درصد رشد نشان می‌دهد.

وی گفت: 63 درصد سرقت از منازل شب‌ها، 66 درصد سرقت موتورسیکلت‌ها روزها و 86 درصد لوازم داخل خودرو نیز روزها صورت می‌گیرد.

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی کشور افزود: 70 درصد جرائم سرقت عنف نیز در استانهای تهران،خراسان رضوی، فارس و اصفهان است.