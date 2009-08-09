رحیمی فینالیست شد/ رضایی به گروه شانس مجدد رفت

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت کشتی گیران در 4 وزن دوم مسابقات قهرمانی جوانان جهان از صبح امروز در آنکارا ترکیه پیگیری شد. در وزن 55 کیلوگرم این مسابقات حسن رحیمی پس از استراحت در دور نخست با نتایج (یک برصفر) و (2 بریک) "معروف نوریلوف" از آذربایجان را شکست داد و در دور سوم نیز با نتایج (2 بریک) و (6 بر2) "ولادمیر خینچگاشویلی" از گرجستان را از پیش رو برداشت.

حسن رحیمی در دیدار سرگروهی وزن 55 کیلوگرم نیز در یک کشتی زیبا و دیدنی با نتایج (یک برصفر) و (2 بریک) "میخائیل ایوانوف" از روسیه را پشت سر گذاشت و راهی دیدار فینال شد. حسن رحیمی یکشنبه شب برای کسب مدال طلا وزن 55 کیلوگرم مسابقات قهرمانی جوانان جهان به مصاف "راهول آواره" از هندوستان می رود.

در وزن 120 کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جوان جهان نیز حمید رضایی در دور نخست "آندری رومانوف" از مولداوی را با نتایج (5 برصفر) و (4 برصفر) شکست داد اما در دور دوم با نتایج (6 بر8) و (یک بر6) مغلوب "گئورگی اسکاندلیزده" از گرجستان شد اما با توجه به حضور این کشتی‌گیر گرجی در دیدار فینال، رضایی عصر امروز در گروه شانس مجدد برای کسب مدال برنز تلاشی تازه را آغاز خواهد کرد.

رضایی برای کسب مدال برنز در گروه شانس مجدد وزن 120 کیلوگرم ابتدا مقابل "جوگیندر کومار" از هند قرار می گیرد و در صورت پیروزی مقابل این حریف هندی در دور بعد با "آلن تساریکائف" از روسیه مبارزه می کند. او در صورت شکست این کشتی‌گیران برای کسب مدال برنز مقابل "محمد عمر" از مصر قرار می گیرد. در وزن 120 کیلوگرم کشتی‌گیرانی از آمریکا و گرجستان به دیدار فینال راه یافتند.

در وزن 66 کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان مرتضی رضایی قلعه پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتایج (5 برصفر) و (2 برصفر) "دانیل لو" از کانادا را شکست داد اما با شکست مقابل "اختیار نورزاف" از ازبکستان در مرحله سوم از دور مسابقات کنار رفت. با توجه به شکست این کشتی‌گیر ازبکستانی در مراحل بالاتر رضایی قلعه از دور رقابت‌ها کنار رفت. در این وزن کشتی‌گیران آذربایجان و روسیه به دیدار فینال راه یافتند.

حسن رحیمی دیگر کشتی گیر ناکام کشورمان در روز دوم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان بود. او در دور اول رقابت در وزن 84 کیلوگرم با نتایج (6 بریک) و (4 بر2) "امیدجان عثمان‌اف" از آذربایجان را شکست داد و در دور دوم نیز مقابل "آندری فرانت" از رومانی به برتری رسید.

این کشتی گیر جوان پس از این دو پیروزی مقابل "مارتنیز" از کشور کوبا تن به شکست داد و از راهیابی به مراحل بالاتر بازماند. رحیمی در وقت اول مبارزه با حریف کوبایی با نتیجه (4 برصفر) به پیروزی رسید اما در وقت‌های دوم و سوم با نتایج (یک بر6) و (صفر بر3) مغلوب شد. به دنبال شکست مارتینز در دور چهارم مسابقات رحیمی از دور رقابت‌ها کنار رفت، در این وزن کشتی‌گیران آذربایجان و روسیه به دیدار فینال رسیدند.

طبق برنامه، رقابت‌های شانس مسابقات مجدد ساعت 16 تا 17 به وقت آنکارا (17:30 تا 18:30به وقت تهران) و مسابقات فینال ساعت 17 تا 19 به وقت آنکارا (18:30 تا 20:30 به وقت تهران) برگزار می‌شود.