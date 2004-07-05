|
به گزارش خبرگزاري مهر اين روزنامه افزود: اين سناريو كه در حال حاضر تهيه شده است، شامل حمله دقيق اسرائيل با موشك هاى هدايت شونده از طريق ماهواره هاى جاسوسى به تاسيسات هسته اى در بوشهر و نطنز و اراك در ايران است. حمله ضربتى اسرائيل تنها 80 ثانيه طول خواهد كشيد.
واشنگتن تايمز با اشاره به ديدار سيلوان شالوم و كاندوليزا رايس مدعي شد
طرح 80 ثانيه اي اسرائيل براى انهدام تاسيسات هسته اى ايران با كمك آمريكا
روزنامه واشنگتن تايمز با اشاره به سفر وزير خارجه رژيم صهيونيستي به آمريكا مدعي شد كه اين رژيم با كمك ماهواره هاي جاسوسي آمريكا طرح ضربتي دقيقي شامل حمله با موشك هاى هدايت شونده به تاسيسات هسته اى ايران در بوشهر و نطنز و اراك در ايران تهيه كرده است كه تنها 80 ثانيه طول خواهد كشيد!
کد مطلب 92661
نظر شما