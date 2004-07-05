طرح 80 ثانيه اي اسرائيل براى انهدام تاسيسات هسته اى ايران با كمك آمريكا

به گزارش خبرگزاري مهر اين روزنامه افزود: اين سناريو كه در حال حاضر تهيه شده است، شامل حمله دقيق اسرائيل با موشك هاى هدايت شونده از طريق ماهواره هاى جاسوسى به تاسيسات هسته اى در بوشهر و نطنز و اراك در ايران است. حمله ضربتى اسرائيل تنها 80 ثانيه طول خواهد كشيد.

گزارش واشنگتن تايمز دو روز پس از سفر سيلون شالوم وزيرامور خارجه رژيم صهيونيستي به آمريكا و ديدار وي با كانداليزا رايس و كالين پاول انتشار يافته است. روزنامه‌ى هاآرتص، چاپ اسرائيل نيز در شماره جمعه گذشته "گفتگو با مقامات آمريكايى پيرامون برنامه هاى هسته اى ايران به دنبال اعلام آغاز مجددا توليد قطعات دستگاه‌هاى سانتريفيوژ ايران" را يكي از محورهاي اصلي ديدار شالوم و رايس اعلام كرده بود. پس ار اين ديدار شالوم در اظهار نظري پيرامون برنامه هاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران گفته بود كه اسرائيل از اين كه هدف حمله هسته‌اى ايران قرار گيرد، ناراحت است و از آمريكا خواسته در اجلاس ماه سپتامبر آژانس بين‌المللى انرژى اتمي، پرونده ايران را به شوراى امنيت سازمان ملل ارجاع دهد.

شالوم همچنين مدعي شده بود: اسرائيل منتظر جامعه بين‌الملل نمي‌ماند و اگر خطر جدى باشد خود دست به اقدام خواهد زد.

گفتني است كه اسرائيل خود حدود 200 موشك با كلاهك هسته اي دارد و با حمايت آمريكا اجازه نظارت بر تاسيسات هسته اي خود را به آژانس بين‌المللى انرژى اتمى نمي دهد. اسراييل پيش از اين به تاسيسات هسته اي عراق حمله كرده است.

