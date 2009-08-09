160 هزار نفر از جشنواره گل و گیاه محلات بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک علی صفری بعدازظهر یکشنبه در مراسم اختتامیه این جشنواره با اشاره به اینکه تعداد بازدیدکنندگان این جشنواره امسال 20 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است، افزود: این افزایش به دلیل اطلاع رسانی به موقع، برگزاری نمایشگاه صنایع دستی و تنوع غرفه ها اتفاق افتاده است.

وی با بیان اینکه برگزاری هشت جشنواره در سالهای اخیر باعث جذب گردشگر داخلی و اثرات مثبت در رونق اقتصادی شهرستان و حتی استان مرکزی شده است، افزود: یک میلیون و 200 هزار نفر گردشگر و علاقمندان از هشت جشنواره گل و گیاه محلات بازدید کرده اند.

وی برگزاری جشنواره های گل در محلات را منجر به رونق صادرات و بازار گل و گیاهان زینتی این شهر خواند و افزود: با برگزاری هشت جشنواره گل و گیاه طی سالهای گذشته، ارزش صادرات گل و گیاه این شهرستان نیز هشت برابر شده است.

صفری با بیان اینکه شهرستان محلات دارای ویژگیهای منحصر به فردی است، اظهار داشت: موقعیت جغرافیایی مناسب، رطوبت نسبی، برخورداری از ضریب امنیت کشوری بالا در مرکز کشور، وجود انرژی های ژئوترمیک و آبهای با کیفیت از مزیتهای برتر این شهرستان است.

وی تصریح کرد: بیشترین حجم تولیدات گل و گیاه کشور و بیشترین تنوع تولید گل مربوط به این شهرستان است و یکی از سه پایانه صادراتی گل و مرکز تحقیقات گل و گیاهان زینتی کشور در این منطقه قرار دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محلات افزایش بازدید گردشگران خارجی، بهبود روشهای تولید و افزایش کیفیت گل و گیاه، ایجاد روحیه شادابی، نشاط، تقویت فرهنگ مصرف گل طبیعی و دعوت از تولیدکنندگان محلات برای شرکت در نمایشگاههای خارجی و کسب عناوین برتر را از دیگر دستاوردهای برگزاری این جشنواره ها عنوان کرد.

نهمین جشنواره بین المللی گل و گیاه محلات در زمینی به وسعت 37 هزار متر در چهار بخش شامل بخش اصلی تولیدات گل و گیاه با 36 غرفه، صنایع جانبی مرتبط با گل و گیاه با 36 غرفه، صنایع رفاهی و توانمندی های شهرستان با 20 غرفه و صنایع دستی با 40 غرفه از 13 مرداد ماه جاری در محل دهکده گل و گیاه این شهرستان برگزار شد.