57 درصد پرونده های قضایی استان یزد در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، غلامحسین حیدری ظهر یکشنبه در چهارمین همایش شوراهای حل اختلاف استان یزد اظهار داشت: همچنین بیش از 50 درصد این پرونده ‌ها نیز با صلح و سازش مختومه شده است.

وی با اشاره به میزان تاثیر تشکیل شوراهای حل اختلاف در میان استانهایی که به صورت عشیره‌ ای و قبیله ‌ای زندگی می ‌کنند، افزود: این تاثیر به حدی بالاست که در بسیاری از استانهای دارای این خصوصیت، بیش از 50 درصد پرونده ‌ها منجر به صلح و سازش می‌ شود.

وی همچنین عنوان کرد: اعضای شوراهای حل اختلاف با نیت پاک و مخلصانه و بدون چشمداشت مادی وارد شوراها شده ‌اند و تمام تلاش خود را برای ایجاد سازش بین مردم به کار می ‌برند.

سنت صلح و آشتی در جامعه اسلامی ایران به تدریج در حال فراموشی است

حیدری همچنین با اشاره به نقش شوراهای حل اختلاف در گسترش فرهنگ و سنت نیکوی صلح و آشتی بیان داشت: سنت صلح و سازش که یکی از سنتهای نیکوی مکتب اسلام و قرآن است به تدریج در جامعه در حال فراموشی است اما تلاش شده با تشکیل شوراهای حل اختلاف این سنت اسلامی احیا شود.

وی تاکید کرد: در حالی که در دین مبین اسلام بر سنت حسنه ‌ای مانند صلح و سازش به شدت تاکید شده است، بسیاری از مردم انتظار دارند اختلافات خود را تنها از طریق دستگاه قضائی حل و فصل کنند.

امکان شدت یافتن دشمنی ها در حل اختلافات از طریق دستگاه قضائی بالاست

وی افزود: حل و فصل اختلافات از طریق دستگاه قضائی بر اساس قانون و صدور حکم نه تنها زمان می‌ برد بلکه در برخی موارد دشمنی‌ها را نیز شدت می بخشد.

حیدری عنوان کرد: رسیدگی به پرونده‌ هایی که در بسیاری موارد رنگ و بوی قضائی ندارد یا کمتر از این مشخصه برخوردار است، دستگاه قضائی را به دلیل تعداد اندک نیروهای انسانی، از هدف اصلی که اجرای عدالت است، باز می‌ دارد.

رئیس کل دادگستری استان یزد آموزش و فراگیری امور حقوقی را ابزار کار اعضای شوراهای حل اختلاف ذکر کرد و گفت: تسط اعضا به امور قضائی باعث می‌ شود تا اهداف شوراها بیشتر محقق شود.

حیدری خاطرنشان کرد: معاونت شوراهای حل اختلاف استان یزد باید با برگزاری کلاسهای آموزشی، اعضا را به قوانین و وظایف قانونی خود آشنا کنند و با توجه به اینکه قوانین هر روز در حال پیشرفت و تغییر هستند، اعضا را با پیشرفت‌ها هماهنگ کند.

وی با اشاره به اینکه اعضای شوراهای حل اختلاف نیز به نوعی قاضی هستند، ادامه داد: اجرای عدالت و احیای سنت حسنه صلح و سازش مسئولیت خطیری است و باید آنچه که انجام می‌دهیم دانسته و به حق باشد و دلیل محکمی در محکمه عدل الهی داشته باشیم.

حیدری در بخش دیگری از سخنان خود هدف از برگزاری این همایش را تبیین جایگاه شوراهای حل اختلاف در نظام قضائی جمهوری اسلامی اعلام کرد و با اشاره به حدیثی از پیامبر (ص) در مورد اصلاح ذات البین اظهار داشت: طبق این حدیث اصلاح ذات البین دارای اجر و ثواب معنوی بالایی است و باید به طور جدی مدنظر قرار گیرد.

شوراهای حل اختلاف بزرگترین نهاد مردمی بعد از بسیج هستند

معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان یزد در امور شوراهای حل اختلاف استان یزد نیز در این همایش با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف بزرگترین نهاد مردمی بعد از بسیج است، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بهترین عمل در مکتب اسلام اصلاح ذات البین و صلح اندیشی است، در شوراهای حل اختلاف نیز بهترین افراد جامعه و صلح اندیشان در خدمت جامعه قرار گرفته‌اند و به صلح اندیشی مبادرت می‌کنند.

حمید سفید افزود: از ابتدای تشکیل شوراهای حل اختلاف از سال 81 تاکنون، آمار پرونده‌های ورودی به شوراها سال به سال افزایش یافته است و در حال حاضر بیش از 57 درصد پرونده‌های استان یزد در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می شود.

وی یادآور شد: در حال حاضر در استان یزد شوراهای حل اختلاف در زمینه های تخصصی شوراهای بهداشتی، صنایع و معادن، راهنمایی و رانندگی، پیمانکاران، بیمه، دانشجویی و اقلیتهای مذهبی فعالیت می ‌کنند.