10 تابلوی دینی و قرآنی در مازندران نصب شد

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام ناصر شکریان ظهر یکشنبه در جلسه شورای معاونین اداره کل در بابل اظهار داشت: اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران برای گسترش مفاهیم و حقایق پیام های دینی و قرآنی به مردم، به میمنت میلاد با سعادت امام عصر (ع) در سال جاری اقدام به این مهم کرده است.

وی با بیان اینکه نصب این تابلوها از روز میلاد امام عصر (عج)آغاز شده است، گفت: مفاهیم و موضوعات این تابلوها در قالب حقایق دینی اعتقادی و آداب عملی روزمره مردم است که در طول هر ماه یکبار این موضوعات عوض شده و موضوع دیگری بجای آن می آید .

شکریان یادآور شد: این 10تابلو در شهرهای نکا ، بهشهر، ساری، کیاسر ، سوادکوه، کلاردشت، بابل، بندپی غربی، امیرکلا و جویبار و در نقاط شلوغ این شهرها نصب شد و نیز تا پایان سالجاری در مراحل بعدی در سایر شهرهای این استان این تابلوها نصب می شود .

مسئول دارالقرآن اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران نیز در سخنانی گفت: فرهنگ و آموزش قرآن باید در سراسر مازندران گسترش یابد.

سعید قربانی افزود: رسیدگی به نقاط محروم مازندران که از امکانات آموزشی و مربیان قرآن کریم محروم می باشند از اولویت برنامه های دارالقرآن این استان است

وی خاطرنشان کرد: در آینده نزدیک شاهد تربیت نیرو های قرآنی و معلمان قرآن در سطح نقاط محروم مازندران باشیم و نیز از لحاظ کمبود مربی در این نقاط برای آموزش قرآن بی نیاز خواهیم شد.

مسئول دارالقرآن اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران همچنین از اعزام 7 نفر از قاریان ممتاز این استان جهت شرکت در کارگاه آموزشی تخصصی قرائت سطح 5 در زنجان خبر داد.

قربانی گفت : این گروه از قاریان ممتاز استانی پس از شرکت در آزمون سراسری ارتقای قرائت سطح 5 در بابل و اخذ حد نصاب نمره لازم توسط سازمان دارالقرآن کشور ، اسامی آنان بعنوان پذیرفته شدگان نهایی اعلام گشت و به این کارگاه آموزشی اعزام شدند.

وی تصریح کرد : این گروه از قاریان پس از شرکت در مرحله اول این دوره که در بابل برگزار شد با کسب امتیاز لازم ، به استان زنجان محل برگزاری این دوره اعزام گردیدند .

وی یادآور شد: این کارگاه آموزشی از تاریخ 16 مرداد ماه جاری آغاز شده و به مدت یک هفته در زنجان برگزار می گردد و شرگت کنندگان در این دوره از تجربیات اساتید مطرح کشور بهره مند خواهند شد .