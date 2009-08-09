توجه به مسائل جدید در کلام و پژوهش باید مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله جعفر سبحانی ظهر یکشنبه در نشست گروه کلام و فلسفه اسلامی بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی افزود: این که انبیاء شریعت را از خود آورده اند، بر خلاف نظر قرآن است، شریعت از آن پیغمبر نیست، بنابراین در بررسی کلام و پژوهش در آن باید به مسائل جدید توجه نماییم.

این مرجع تقلید شیعیان تصریح کرد: در حال حاضر از جمله اولویت های پژوهشی ، پلورالیسم و کثرت گرایی است که پلورالیسم از سه منظر رفتاری، رستگاری و فلسفی و فکری قابل بررسی است.

وی با بیان اینکه از نظر رفتاری پلورالیسم به این معنا است که آیا تمام امت ها و پیروان شرایع در کنار هم باید به صورت مسالمت آمیز زندگی کنند که اسلام آن را با رعایت ضوابط خاص تائید کرده است، افزود: از نظر رستگاری به این معناست که آیا همه رستگار هستند که قرآن کریم با آن مخالف است، زیرا رستگاری تنها از آن اسلام است.

آیت الله سبحانی، گفت: از نظر فلسفی و فکری این بحث در این مورد است که آیا باید همه چیز را راست بدانیم و آیا فلسفه، کلام و علوم انسانی یک واقعیت عینی دارد.

وی افزود: کثرت گرایی کلامی اگر بدین معنی است که پیغمبر هرچه را که گرفته طبق مصالح خودش بیان کند، با اسلام مخالف است و باید حساب دین را از شریعت جدا کنیم زیرا، دین کثرت بردار نیست و همه باید در مقابل خدا تسلیم باشیم، اما شرایع متفاوت هستند.