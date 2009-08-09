افزایش 15 درصدی نرخ کرایه تاکسی در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، شورای اسلامی شهر مشهد بعداز ظهر یکشنبه با افزایش نرخ کرایه تاکسی های حمل و نقل کلانشهر مشهد در سال 88 موافقت کرد.

سیدمحمد طباطبایی یزدی رئیس شورای شهر مشهد در این جلسه افزود: طبق نظریه کمیسیون برنامه بودجه و امور اداری مقرر شد، ورودی تاکسی های سمند و پژو 405 با 200 تومان افزایش از 600 تومان به 800 تومان و ورودی سایر تاکسی های بیسم 150 تومان افزایش یابد و در سایر پارامترها نیز 10 درصد افزوده شود ضمن اینکه نرخ سایر تاکسی های بیستم نیز افزایش یافت.

وی افزود: در خصوص تاکسی های گردشی و خطی در کلیه پارامترها 15 درصد افزایش یافت.

زارعی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی مشهد نیز تاکید کرد: از ابتدای مهرماه لباس متحد الشکل برای رانندگان در نظر گرفته می شود که در فاز اول برای 10 هزار نفر اجرا خواهد شد.

در ادامه این جلسه طبق نظر شورای اسلامی شهر مشهد، شهرداری مشهد موظف شد ظرف مدت یک ماه نسبت به اصلاح ساختار و تشکیل سازمان مدیریت اجرای پسماند در شهرداری مشهد اقدام کند.

سید محمد پژمان نیز در این زمینه برای ادغام و جزییات دو سازمان بازیافت و مدیریت موتوری شهرداری مشهد تحت عنوان مدیریت اجرای پسماند شهرداری مشهد فرصت مجددی را درخواست کرد که با آن موافقت شد.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در ادامه نظریه کمیسیون برنامه، بودجه و امور اداری را در خصوص اجرای مصوبه های قبلی مبنی بر ارائه ساختار نوین برای برنامه ریزی اجرا و کنترل پروژه های عمرانی به تصویب رساند و شهرداری مشهد موظف شد ظرف مدت یک ماه برنامه خود را جهت تحقق برنامه ها به شورای شهر ارائه کند.

سید اسماعیل مفیدی رئیس کمیسیون برنامه بودجه و امور اداری در این جلسه به فوریت تصویب طرح ثبت رسمی و تعیین تکلیف املاک و ساختمانهای معوقه شهرداری اشاره کرد و گفت: جلوگیری از خسارات متعدد و چشمگیر در املاک و زمینهای شهرداری از دلایل فوریت تصویب این طرح است.

وی با اشاره به اینکه شهرداری مشهد باید ممیزی املاک خود را در اولویت کاری قرار دهد، افزود: برای جلوگیری از تصرف یا تملک عدوانی از سوی دیگران و وارد آمدن خسارات مالی گزاف به املاک شهرداری، آن دسته از اموال شهرداری را که تاکنون ثبت نشده اند در کوتاهترین زمان ممکن به ثبت رسانده و در تکمیل اقدامات ثبت املاکی که در شرف ثبت است پیگری کرده و هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد را به شورا ارائه کند.

این طرح با اکثریت آرا به تصویب شورای اسلامی شهر مشهد رسید.

در پایان این جلسه نظریه کمیسیون برنامه، بودجه و صداوسیما در خصوص ارائه طرحهای بنیادی و راهبردی با حضور شهردار مشهد برای دور سوم سفرهای استانی هیئت دولت به تصویب این شورا رسید.

بر طبق نظریه این کمیسیون مقرر شد کمیته راهبردی شورای شهر و نمایندگان شهرداری نسبت به تهیه طرحهای منطبق با فرمت استانداری اقدامات لازم را معمول و پس از تبادل نظر در ستاد راهبردی شهر مشهد برای دور سوم سفرهای استانی هیئت دولت مهیا کنند.