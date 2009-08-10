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۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۹:۲۷

پیش‌تولید فیلم تازه اردکانی هفته آینده شروع می‌شود

پیش‌تولید فیلم تازه اردکانی هفته آینده شروع می‌شود

جواد اردکانی پیش‌تولید فیلم سینمایی زندگی شهید کاوه را هفته آینده شروع می‌کند.

اردکانی به خبرنگار مهر گفت: پیش‌تولید فیلم هفته آینده شروع می‌شود، بخشی از کار در تهران انجام می‌شود و بازیگران و عوامل را انتخاب می‌کنیم و بخشی از مرحله انتخاب بازیگر در مشهد انجام می‌شود. 50 درصد از فیلم در کردستان فیلمبرداری می‌شود.

وی ادامه داد: برای فیلمبرداری این فیلم 100 جلسه برنامه‌ریزی کرده‌ایم، فیلم علاوه بر نمایش دوران مختلف زندگی این شهید بزرگوار شامل صحنه‌های جنگی می‌شود. فیلمبرداری این فیلم مهرماه شروع می‌شود و بیش از دو ماه در لوکیشن‌های مختلف و متنوع مشغول کار خواهیم بود.

اردکانی افزود: با توجه به حجم گسترده کار در این فیلم فکر نمی‌کنم بتوانیم آن را برای جشنواره فیلم فجر امسال آماده کنیم. آنچه مهم است ادای دین به یاد و خاطره یکی از بزرگترین سرداران دفاع مقدس است. من و گروهم تلاش می‌کنیم این اتفاق به بهترین شکل بیفتد.

جواد اردکانی فیلم‌های سینمایی "به کبودی یاس"، "چوری"، "قناری"، "بازگشت از بوداپست" و "سبیل مردونه" را کارگردانی کرده است.

کد مطلب 926629

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