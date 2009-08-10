اردکانی به خبرنگار مهر گفت: پیشتولید فیلم هفته آینده شروع میشود، بخشی از کار در تهران انجام میشود و بازیگران و عوامل را انتخاب میکنیم و بخشی از مرحله انتخاب بازیگر در مشهد انجام میشود. 50 درصد از فیلم در کردستان فیلمبرداری میشود.
وی ادامه داد: برای فیلمبرداری این فیلم 100 جلسه برنامهریزی کردهایم، فیلم علاوه بر نمایش دوران مختلف زندگی این شهید بزرگوار شامل صحنههای جنگی میشود. فیلمبرداری این فیلم مهرماه شروع میشود و بیش از دو ماه در لوکیشنهای مختلف و متنوع مشغول کار خواهیم بود.
اردکانی افزود: با توجه به حجم گسترده کار در این فیلم فکر نمیکنم بتوانیم آن را برای جشنواره فیلم فجر امسال آماده کنیم. آنچه مهم است ادای دین به یاد و خاطره یکی از بزرگترین سرداران دفاع مقدس است. من و گروهم تلاش میکنیم این اتفاق به بهترین شکل بیفتد.
جواد اردکانی فیلمهای سینمایی "به کبودی یاس"، "چوری"، "قناری"، "بازگشت از بوداپست" و "سبیل مردونه" را کارگردانی کرده است.
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