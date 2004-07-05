دولت عراق اعلام عفو شورشيان اين كشور را به تعويق انداخت

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل ازرويترز، اياد علاوي نخست وزير دولت موقت عراق در جمع خبرنگاران گفت : وي خواهان اطمينان ازضمانتهاي حقوق شهروندي و انساني است .

دولت موقت عراق در اين بين كنفرانس مطبوعاتي وزير دادگستري كه قرار بود سياستهاي مبارزه با شورشيان كه شامل عفو و تصويب قوانين اضطراري خواهد بود، را به تعويق انداخت .

هفته گذشته علاوي گفت كه كساني كه عليه اشغالگران آمريكايي مبارزه مي كردند و مرتكب جنايت نشده اند مورد عفو قرار خواهند گرفت كه اين شامل كساني كه اقدام به مخفي كردن سلاح بدون استفاده از آنها يا سكوت در مقابل اقدامات شورشيان كردند هم مي شود .

دولت جديد عراق همچنين خاطر نشان كرد كه بزودي قانون اضطراري مقابله با ناآراميهاي آتي را به تصويب خواهد رساند .







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