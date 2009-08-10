ورشکستگی 40 درصد شرکتهای خصوصی در حوزه نرم افزار

محمد امین شهرستانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد ضعیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در حال حاضر که وزارت ارتباطات به طور مستقل در حال انجام وظایف در حوزه های مرتبط خود است عملکردی در حد زیر صفر دارد حال اگر تصمیم موجود بر ادغام این وزارتخانه با وزارت راه عملی شود باید فناوری اطلاعات را فراموش شده دانست.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان نرم‌‏افزارهای چند‌‏ رسانه ای به حضور بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات اشاره کرد و ادامه داد: این حضور هر چند می تواند موجب رشد و توسعه این فناوری زیر ساختی شود ولی به دلیل عملکرد ضعیف وزارت ارتباطات امروزه با ورشکستگی 40 درصدی شرکتهای خصوصی در این حوزه مواجه هستیم.

وی با طرح این سئوال که افرادی که طرح ادغام وزارتخانه های راه و ارتباطات را تصویب می کنند دارای چه تخصصهایی هستند تاکید کرد: بهتر بود قبل از هر اقدامی کاربردهای فناوری اطلاعات و نقش آن در توسعه برای دست اندرکاران و مسئولان امر روشن می شد بعد این اقدام را مورد بررسی قرار می دادند.

شهرستانی در ادامه به مضرات ادغام دو وزارتخانه راه و ارتباطات اشاره کرد و گفت: وزارت راه با وزارت ارتباطات از نظر نوع وظایف و عملکرد همخوانی ندارد از این رو ادغام این دو وزارتخانه ممکن به نظر نمی رسد.

وی به تجربه کشور در زمینه ادغام نهادهای موازی اشاره کرد و افزود: این اقدام اخیر که ناشی از یک کار غیر کارشناسی و تخصصی است موجب می شود که توسعه فناوری اطلاعات به فراموشی سپرده شود.

شهرستانی به تشابه وظایف وزارتخانه های راه و ارتباطات اشاره کرد و اظهار داشت: وزارت راه برای راهداری از خدمات فناوریهایی چون GPRS و ماهواره استفاده کنند ولی فناوری اطلاعات نیاز به تخصصهای خاصی دارد که در وزارت راه نه تنها وجود ندارد بلکه هیچگاه به آن توجه نمی شود.

وی به بیان ویژگیهای وزیر جدید در وزارتخانه جدید پرداخت و ادامه داد: فردی که در راس این وزارتخانه منصوب می شود باید فردی باشد که در زمینه های مختلف فناوری اطلاعات، راهداری، کاربردهای فناوریهای نوین در دو بخش راهداری و ارتباطات مخابراتی، فرهنگهای مختلف و آمایش سرزمین آشنا باشد که به نظر می رسد تاکنون چنین فردی در کشور تربیت نشده است.