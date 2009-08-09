  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۸ مرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۴۴

توضیح انجمن تولیدکنندگان فولاد درباره یک خبر

انجمن تولید کنندگان فولاد ایران اعلام کرد در خصوص برگزاری انتخابات هیئت مدیره این انجمن هیچ اطلاعیه و یا نامه ای صادر نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن تولید کنندگان فولاد ایران درباره خبر "انتخابات برگزار شده انجمن فولاد فاقد وجاهت قانونی است"، توضیح داده است: در خصوص برگزاری انتخابات هیئت مدیره مورخه 7/ 5/ 88 در محل هتل انقلاب تهران، هیچ اطلاعیه و یا نامه ای به اتاق بازرگانی و یا وزارت کار و امور اجتماعی و یا خبرگزاریها ارسال ننموده است و مطالب مطرح شده در این باره صحت ندارد.

توضیحات انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به امضای سید رسول خلیفه سلطانی دبیر این انجمن رسیده است.

گفتنی است، پیش از این خبری با آرم انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در این باره به خبرگزاریها فکس شده بود.

 

کد مطلب 926637

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها