توضیح انجمن تولیدکنندگان فولاد درباره یک خبر

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن تولید کنندگان فولاد ایران درباره خبر "انتخابات برگزار شده انجمن فولاد فاقد وجاهت قانونی است"، توضیح داده است: در خصوص برگزاری انتخابات هیئت مدیره مورخه 7/ 5/ 88 در محل هتل انقلاب تهران، هیچ اطلاعیه و یا نامه ای به اتاق بازرگانی و یا وزارت کار و امور اجتماعی و یا خبرگزاریها ارسال ننموده است و مطالب مطرح شده در این باره صحت ندارد.

توضیحات انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به امضای سید رسول خلیفه سلطانی دبیر این انجمن رسیده است.

گفتنی است، پیش از این خبری با آرم انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در این باره به خبرگزاریها فکس شده بود.