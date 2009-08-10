اولویت دولت دهم تحول ساختاری سینمای ایران است

علیرضا سجادپور دبیر هیئت اسلامی هنرمندان به خبرنگار مهر گفت: مهمترین نیاز سینمای ما تحول ساختاری است که این موضوع در اولویت قرار دارد. تمام مباحث ما در حوزه سینما باید به سمت ساختاراداری برود. تا بتوانیم با قدرت بیشتر این هنر صنعت را مدیریت کنیم. اگر سینما به درستی هدایت شود، استعدادها شکوفا میشود.
این تهیهکننده با اشاره به وضعیت فعلی سینمای ایران افزود: سینما نقش گسترده و موثری در جامعه دارد به همین دلیل توجه جدی میطلبد. جدا از انتخاب مدیران، سینمای ایران نیاز به یک نگرش و هدفگذاری کلان و ساختار تشکیلاتی منسجم دارد. در جلسه هیئت اسلامی هنرمندان با اهالی هنر در این حوزهها به نتایج مطلوب رسیدیم.
وی ادامه داد: در این جلسات نظر تمام صاحبان فکر را جویا شدیم. برنامهای که طی برگزاری این جلسات به رئیس جمهوری تقدیم شد، مجموعهای از کاملترین و جامعترین نظرها بوده که میتواند نقش مهم و تاثیرگذاری داشته باشد. ما در این برنامه سعی کردیم همه جزئیات و شاخصهای تولید، عرضه، اکران و... را در نظر بگیریم. در این جلسهها بحثهای مدیریتی و یا انتخاب افراد در پستهای دولتی مطرح نشد.
سجادپور درباره انتخاب خود در سمت معاونت سینمایی گفت: معمولا پس از انتخاب وزیر ارشاد درباره این مسئولیتها صحبت میشود، اجازه بدهید با قطعی شدن وزیر فرهنگ و ارشاد در اینباره صحبت کنیم.
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