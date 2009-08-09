به گزارش خبرنگار مهر، پس از برگزاری مراسم قرعه کشی رقابت‌های قهرمانی نوجوانان جهان، طی نشستی ویژه با حضور مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال و اعضای کادر فنی تیم زیر 17 سال در مورد برنامه‌های آماده سازی این تیم برای حضور هرچه قدرتمندتر در این مسابقات بحث و گفتگو خواهد شد.

براین اساس قرار است طی امروز (یکشنبه) یا فردا (دوشنبه) مهدی تاج با حضور در کمپ تیم‌های ملی نشستی را با کادر فنی این تیم برگزار کند تا در فرصت 75 روزه تا آغاز رقابت‌های قهرمانی نوجوانان جهان، شاگردان علی دوستی چند دیدار تدارکاتی با تیم‌‌هایی که نوع بازی آنها به تیم‌های هم‌گروه ایران در جام جهانی شباهت دارد، برگزار کنند.

تیم‌های فوتبال نوجوانان غنا، تونس و سنگال از قاره آفریقا، پاراگوئه و اروگوئه از آمریکای جنوبی و آلمان، نروژ و سوئد از جمله تیم‌هایی هستند که مدنظر کادرفنی تیم زیر 17 سال ایران برای برگزاری دیدارهای تدارکاتی هستند.

همچنین در این نشست برنامه‌ ریزی لازم برای تهیه فیلم دیدار‌های تدارکاتی تیم‌های هلند، گامبیا و کلمبیا صورت خواهد گرفت تا کادرفنی تیم زیر 17 سال بتواند از این تیم‌ها شناخت کاملی بدست آورد.

از سوی دیگر اردوی تیم فوتبال زیر 17 سال ایران در حالی از عصر روز شنبه در کمپ تیم‌های ملی آغاز شده است که 27 بازیکن در این اردو حضور دارند. البته حسن نیازی هم جزو نفرات دعوت شده به این اردو بود اما به علت مصدومیت، از جمع بازیکنان تیم نوجوانان زیر 17 سال ایران شد و پس از رفع مصدومیت در اردوی آینده این تیم حضور می یابد.

عصر روز شنبه علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال برای برگزاری نشست با افشین قطبی و بازدید از یکی از ساختمان درحال بازسازی کمپ، در این محل حضور یافته بود، در تمرین تیم زیر 17 سال که صبح همان روز برای برگزاری تمرین دچار مشکل شده بود، حاضر نشد که این بی توجهی باعث تعجب حاضران در محل برگزاری تمرین شاگردان علی دوستی، تنها تیم جهانی فوتبال ایران شد.