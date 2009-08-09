اخبار کوتاه رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه کاری از گروه اندیشه رادیو ایران است که ساعت 12:30 روی آنتن رادیو ایران می‌رود.

ـ برنامه "مجله علمی" 19 مردادماه با فاطمه عزالدینی اردکانی نماینده دانشکده دانپزشکی علوم پزشکی و خدمات درمانی یزد در رادیو ایران گفتگو می‌کند.

برنامه "بحث روز" 19 مرداد در رادیو تهران چرایی کمبود و گرانی مایحتاج خوراکی در ماه مبارک رمضان را مطرح می‌کند. این برنامه ساعت 13:30 پخش می‌شود.

ـ برنامه "برای همیشه" 19 مرداد ساعت 20 در رادیو جوان با حضور کارشناسان به موضوع گذرا بودن دنیا می‌‍پردازد.

ـ برنامه "فراسو" 19 مرداد در رادیو سلامت موضوع واکسیناسیون کودکان را بررسی می‌کند.

ـ برنامه "بحث روز" 19 مرداد در رادیو سلامت به موضوع نوشیدنی‌های مناسب فصل تابستان می‌پردازد.

ـ برنامه "گفتگوی پزشکی" 19 مرداد در رادیو سلامت به موضوع روش‌های مراقبت از مو و پیشگیری از بیماری‌ها می‌پردازد.

ـ برنامه "مهارت‌های زندگی" 19 مرداد در رادیو سلامت موضوع مثبت‌اندیشی را بررسی می‌کند.