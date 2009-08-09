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۱۸ مرداد ۱۳۸۸، ۱۷:۳۳

اخبار کوتاه رادیو

اخبار کوتاه رادیو

برنامه "به افق آفتاب" 19 مرداد در رادیو ایران با حجت‌الاسلام جعفرپور گفتگو می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه کاری از گروه اندیشه رادیو ایران است که ساعت 12:30 روی آنتن رادیو ایران می‌رود.

ـ برنامه "مجله علمی" 19 مردادماه با فاطمه عزالدینی اردکانی نماینده دانشکده دانپزشکی علوم پزشکی و خدمات درمانی یزد در رادیو ایران گفتگو می‌کند.

برنامه "بحث روز" 19 مرداد در رادیو تهران چرایی کمبود و گرانی مایحتاج خوراکی در ماه مبارک رمضان را مطرح می‌کند. این برنامه ساعت 13:30 پخش می‌شود.

ـ برنامه "برای همیشه" 19 مرداد ساعت 20 در رادیو جوان با حضور کارشناسان به موضوع گذرا بودن دنیا می‌‍پردازد.

ـ برنامه "فراسو" 19 مرداد در رادیو سلامت موضوع واکسیناسیون کودکان را بررسی می‌کند.

ـ برنامه "بحث روز" 19 مرداد در رادیو سلامت به موضوع نوشیدنی‌های مناسب فصل تابستان می‌پردازد.

ـ برنامه "گفتگوی پزشکی" 19 مرداد در رادیو سلامت به موضوع روش‌های مراقبت از مو و پیشگیری از بیماری‌ها می‌پردازد.

ـ برنامه "مهارت‌های زندگی" 19 مرداد در رادیو سلامت موضوع مثبت‌اندیشی را بررسی می‌کند.

کد مطلب 926645

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