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۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۹:۴۸

بروجردی در گفتگو با مهر:

رایزنی های اولیه با کمیسیون امنیت ملی درباره وزیرخارجه آغاز شد

رایزنی های اولیه با کمیسیون امنیت ملی درباره وزیرخارجه آغاز شد

رئیس کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس گفت:برای انتخاب وزیر خارجه دولت دهم رایزنی ها اولیه با کمیسیون و کار مشترک بین مجلس و دولت آغاز شده است.

دکتر علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص رایزنی و نظرخواهی از مجلس و کمیسیون امنیت در خصوص وزیر خارجه دولت دهم گفت: رایزنی ها اولیه و کار مشترک  در این خصوص آغاز شده است و مشورت هایی با کمیسیون هم انجام شده است.

وی با بیان اینکه هنوز در آغاز راه هستیم، افزود: فعلا بر روی معیارها بحث می کنیم و هنوز به مصادیق در وزارت خارجه نرسیده ایم.

بروجردی در  پاسخ به این سئوال که شانس منوچهر متکی برای تداوم حضور در وزارت خارجه بیشتر است یا تعویض وی، و گفت: بحث ها در این خصوص ادامه دارد و فعلا چیزی مشخص نیست.

کد مطلب 926648

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