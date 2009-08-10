رایزنی های اولیه با کمیسیون امنیت ملی درباره وزیرخارجه آغاز شد

دکتر علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص رایزنی و نظرخواهی از مجلس و کمیسیون امنیت در خصوص وزیر خارجه دولت دهم گفت: رایزنی ها اولیه و کار مشترک در این خصوص آغاز شده است و مشورت هایی با کمیسیون هم انجام شده است.

وی با بیان اینکه هنوز در آغاز راه هستیم، افزود: فعلا بر روی معیارها بحث می کنیم و هنوز به مصادیق در وزارت خارجه نرسیده ایم.

بروجردی در پاسخ به این سئوال که شانس منوچهر متکی برای تداوم حضور در وزارت خارجه بیشتر است یا تعویض وی، و گفت: بحث ها در این خصوص ادامه دارد و فعلا چیزی مشخص نیست.