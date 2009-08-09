  1. استانها
  2. مرکزی
۱۸ مرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۴۹

آداب و رسوم و جاذبه های اراک باید احیا شود

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان مرکزی گفت: اراک دارای آداب و رسوم و جاذبه های معنوی زیادی است که در اثر صنعتی شدن رو به فراموشی است که احیای آن برای تلطیف فضای شهری ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، دکتر محمدحسین فراهانی فرمهینی در جمع خبرنگاران افزود: شناسایی و معرفی این جاذبه ها علاوه بر تقویت فرهنگ منطقه، نشاط و لطافت عمومی نیز ایجاد می کند.

وی گفت: آیین های کهنی چون بیل گردانی، جشن تیرگان، کوسه ناقالدی، مثل ها و قصص، بازی ها، خوراک و پوشاک محلی از گذشته به یادگار مانده که باید به صورت جشنواره و در قالب برنامه های شاد به مردم معرفی شود.

وی افزود: بیش از دو هزار اثر تاریخی در استان مرکزی تاکنون شناسایی شده که برای ماندگاری آن ها باید با تغییر کاربری و ایجاد جاذبه های جدید اقدام کرد.

وی، ایجاد تورهای صنعتی قوی و معرفی توانمندی های صنعت و کشاورزی منطقه را در کنار جاذبه های فرهنگی ضروری دانست.

وی گفت: محلات که به گلخانه ایران شهرت دارد، یکی از قطب های مهم تولید گل و گیاه زینتی در کشور است که این جاذبه می تواند در تلفیق با میراث فرهنگی و معنوی، چهره واقعی فرهنگ استان مرکزی را معرفی کند.

وی تقویت روستاها و مناطق نمونه گردشگری را یکی دیگر از اولویت های میراث فرهنگی استان ذکر کرد و افزود: ورود هر گردشگر به استان مرکزی حداقل 20شغل ایجاد می کند و همه تلاش باید به کار گرفته شود تا مسافران عبوری از مسیر استان، در منطقه ماندگاری بیشتری داشته باشند.

کد مطلب 926649

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها