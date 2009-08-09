آداب و رسوم و جاذبه های اراک باید احیا شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، دکتر محمدحسین فراهانی فرمهینی در جمع خبرنگاران افزود: شناسایی و معرفی این جاذبه ها علاوه بر تقویت فرهنگ منطقه، نشاط و لطافت عمومی نیز ایجاد می کند.

وی گفت: آیین های کهنی چون بیل گردانی، جشن تیرگان، کوسه ناقالدی، مثل ها و قصص، بازی ها، خوراک و پوشاک محلی از گذشته به یادگار مانده که باید به صورت جشنواره و در قالب برنامه های شاد به مردم معرفی شود.

وی افزود: بیش از دو هزار اثر تاریخی در استان مرکزی تاکنون شناسایی شده که برای ماندگاری آن ها باید با تغییر کاربری و ایجاد جاذبه های جدید اقدام کرد.

وی، ایجاد تورهای صنعتی قوی و معرفی توانمندی های صنعت و کشاورزی منطقه را در کنار جاذبه های فرهنگی ضروری دانست.

وی گفت: محلات که به گلخانه ایران شهرت دارد، یکی از قطب های مهم تولید گل و گیاه زینتی در کشور است که این جاذبه می تواند در تلفیق با میراث فرهنگی و معنوی، چهره واقعی فرهنگ استان مرکزی را معرفی کند.

وی تقویت روستاها و مناطق نمونه گردشگری را یکی دیگر از اولویت های میراث فرهنگی استان ذکر کرد و افزود: ورود هر گردشگر به استان مرکزی حداقل 20شغل ایجاد می کند و همه تلاش باید به کار گرفته شود تا مسافران عبوری از مسیر استان، در منطقه ماندگاری بیشتری داشته باشند.