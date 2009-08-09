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۱۸ مرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۰۷

معاون ریاست جمهوری عراق:

وحدت ملی تنها راه خنثی کردن توطئه ها علیه عراق است

وحدت ملی تنها راه خنثی کردن توطئه ها علیه عراق است

معاون ریاست جمهوری عراق از وحدت ملی به عنوان تنها راه خنثی شدن طرح ها و توطئه های بیگانگان در این کشور یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح عراق، "طارق الهاشمی" معاون ریاست جمهوری عراق در دیدار با شیوخ و چهره های عراقی در منطقه الزبیدیه در استان واسط عراق، بر پایبندی عراق بر حاکمیت ملی، وحدت مردمی و کنار نهادن اختلافات داخلی تاکید کرد.

وی درباره توطئه بیگانگان در عراق، اظهار داشت: اگر وحدت ملی در عراق حکمفرما بود، تاثیر طرح های بیگانگان در این کشور تا این حد زیاد نبود.

پیش از این "نوری المالکی" نخست وزیر عراق درباره صرف مبالغ هنگفت چند میلیارد دلاری برای تشویش در انتخابات پیش روی پارلمانی در این کشور هشدار داده بود.

کد مطلب 926654

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