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۱۸ مرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۰۹

در دیداری درتهران مطرح‌شد:

تاکید نمایندگان مجالس ایران و روسیه بر مصون ماندن روابط از آسیب طرف ثالث

تاکید نمایندگان مجالس ایران و روسیه بر مصون ماندن روابط از آسیب طرف ثالث

نماینده دومای روسیه در تهران تقویت و تحکیم روابط با ایران را برای کشورش حائز اهمیت خواند و خواستار گسترش همکاری بخش خصوصی دو کشور برای مصون نگاه داشتن روابط دوکشور از تاثیر گذاری دیگران شد .

به گزارش خبرگزاری مهر ، سلزنیف نماینده دومای روسیه پیش از ظهر یکشنبه با رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران - روسیه در مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

مهدی سنایی در ابتدای این دیدار با بیان اینکه همکاری های فی مابین در حوزه های گوناگون برای دو کشور از اهمیت بالایی برخوردار است ، افزود: از همه بسترها و فرصت های موجود برای تقویت مناسبات دوستانه دو کشور باید بهره برد.

وی در ادامه راهبرد و رویکرد مشترک دو کشور در بسیاری از مسائل منطقه ای و بین المللی را زمینه مناسبی برای ارتقا و تعمیق روابط فی مابین دانست.

سنایی همچنین با ابراز خرسندی از روند رو به رشد همکاری های دو کشور در بخش های گوناگون افزود: روند تقویت و تحکیم مناسبات دوستانه دو کشور را باید از آسیب طرف های ثالث مصون نگاه داشت.

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایرانی - روسیه در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود همکاری های پارلمانی دو کشور را پشتوانه ارزشمندی برای روابط دوستانه فی مابین خواند و تاکید کرد: گروه دوستی پارلمانی ایران - روسیه در مجلس شورای اسلامی از روند توسعه و گسترش مناسبات فی مابین در همه عرصه ها حمایت می کند.

بر اساس این گزارش سلزنیف نماینده دومای روسیه نیز در این دیدار تقویت و تحکیم روابط با ایران را برای کشورش حائز اهمیت خواند و افزود: هنوز ظرفیت های فراوانی برای گسترش روابط دو کشور وجود دارد که باید در جهت منافع مشترک از آنها استفاده کرد.

وی تقویت همکاری های بخش های غیر دولتی و خصوصی در روند ارتقا و تعمیق روابط دوستانه فی مابین بسیار با اهمیت دانست و تصریح کرد: تقویت همکاری بخش های غیر دولتی و خصوصی در زمینه های گوناگون باعث مصون نگاه داشتن روابط دو کشور از تاثیرگذاری طرف های ثالث می شود.

 

کد مطلب 926655

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