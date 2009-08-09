سیلاب در علی آباد کتول 35 میلیارد ریال خسارت برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سیدابولفضل حسینی بعداز ظهر یکشنبه در بازدید از مناطق سیل زده استان افزود: در این حادثه سه کیلومتر از آسفالت جاده دهنه محمد آباد تخریب شد و خسارتهای زیادی به بخشهای مختلف وارد شد.

وی اظهار داشت: همچنین این حادثه موجب بسته شدن راه ارتباطی 13 روستای منطقه شد که در حال حاضر بازگشایی شده است.

به گفته حسینی، مسیر اصلی دهنه محمد آباد علی آباد کتول تاکنون براثر بروز سیلابهای متعدد تخریب شده و باید تغییر یابد.

معاون فرماندارعلی آباد کتول بیان داشت: تاکنون در سیلهای متعدد حدود پنج نفر در این منطقه کشته شدند، از این رو باید برای جایگزینی مسیر جدید تدبیری اندیشیده شود.

وی عنوان کرد: سیلاب به محصولات کشاورزی، تاسیسات آبرسانی و جاده، آبریز رودخانه، بندهای سنتی و زراعی در منطقه خسارت وارد کرده است.

شهرستان 125 هزار نفری علی آباد کتول در شرق گلستان واقع شده است.