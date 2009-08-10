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۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۹:۲۲

"روزنامه حزب خران" کتاب شد

"روزنامه حزب خران" کتاب شد

کتاب "روزنامه حزب خران" درباره فعالیت باشگاه و حزبی به همین نام در دهه‌های 20 تا 50 هجری شمسی در ایران به همت سیدفرید قاسمی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که در واقع گزیده‌ای است از مطالب روزنامه حزب خران که در سالهای فعالیت آن منتشر می‌شده، در 72 صفحه و شمارگان 2000 نسخه توسط انتشارات امرود منتشر شده است.

باشگاه خران در سال 1321 توسط گروهی خوش‌ذوق در کرمانشاه تاسیس شد. در سال 1326 نشریه توفیق این سوژه را دستمایه کار خود قرار داد و به یکباره این تشکل محلی به یک حزب ملی بدل شد که با افت و خیر در نیمه دوم دهه 20 و اوایل 30 اعضای آن به فعالیت می‌پرداختند.

به دلیل توقیف توفیق و مسائل سیاسی کشور، دفتر دوره اول حیات این حزب در اوایل دهه 30 بسته شد تا اینکه در سال 1346 به همت گردانندگان مجله توفیق حزب خران تجدید حیات یافت و روزنامه حزب خران از 14 شهریور 46 تا اول تیر 50 منتشر شد.

با اینکه درباره احزاب و گروه‌هایی که در تاریخ معاصر ایران تشکیل شده‌اند، ده‌ها کتاب و صدها مقاله و رساله نوشته شده نام "حزب خران" در هیچیک از این پژوهشها - جز در یک مورد - به چشم نمی‌خورد!

کد مطلب 926672

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