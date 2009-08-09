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۱۸ مرداد ۱۳۸۸، ۱۷:۴۴

آستان قدس رضوی بهترین حافظ آثار تاریخی است

آستان قدس رضوی بهترین حافظ آثار تاریخی است

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی گفت: در خصوص حفظ و مرمت ابنای تاریخی که مربوط به آستان قدس است این مجموعه بهترین حفظ آثار را داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، امیر خوراکیان ظهر یکشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران در خصوص برنامه‌های سال جاری سازمان تبلیغات آستان قدس افزود: سعی شده است منابع خیلی خوب و منسجم جمع آوری شود که یکی از آنها کارنامه نشر است.

معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی گفت: در بحث پژوهش نیز کارنامه پژوهش ایجاد شده است و سومین موضوع نیز کار کاملا تطبیقی و علمی - آماری است که تهیه شده است و به زودی ارائه می شود.

خوراکیان تصریح کرد: در طول سال ابنای تاریخی آستان قدس و حرم که باید روی آنها کارهایی انجام شود فهرست می‌شوند و با توجه به اولویت، کارهای مرمت و نگهداری آنها انجام می پذیرد.

وی با بیان اینکه اطلاع‌ رسانی در آستان قدس متناسب با حجم فعالیتها و برنامه‌های این مجموعه نیست گفت: شاید قسمتی از این مشکل از ناحیه آستان قدس باشد اما بخشی از آن نیز متوجه بخش رسانه‌ ملی است.

معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی ابراز داشت: در خصوص استفاده از کتابخانه مرکزی به دلیل اینکه در استفاده از اسناد محدودیت وجود داشت، این محدودیت با استفاده از تکنولوژی موجود برطرف شده است و در آینده‌ای نزدیک این مشکل وجود نخواهد داشت.

کد مطلب 926673

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