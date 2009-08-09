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۱۸ مرداد ۱۳۸۸، ۱۹:۴۰

ساخت و سازهای غیرمجاز در کرج نیازمند برخورد جدی است

ساخت و سازهای غیرمجاز در کرج نیازمند برخورد جدی است

کرج - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی فرماندار کرج گفت: باید ضمن فرهنگسازی و اطلاع رسانی به مردم در خصوص عواقب ساخت و سازهای غیر مجاز، با افراد خاطی در شهر برخورد جدی شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج،  احمد افضلی بعداز ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه ساخت و ساز کرج با تاکید بر ضرورت جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز اظهار داشت: یکی از راه های مقابله با این معضل اجتماعی فرهنگسازی از طریق اطلاع رسانی و آموزش به مردم است .

معاون فنی و عمرانی فرماندار کرج خواستار مشخص کردن وضعیت زمینهای رها شده در سطح این کلانشهر از سوی دستگاه های اجرایی مسئول شد و گفت: اکنون این نوع زمینها مکانی برای انباشت زباله شده که این امر علاوه بر ایجاد آلودگی های زیست محیطی سیمای شهری را نیز مخدوش کرده است.

وی ادامه داد: برای روشن شدن وضعیت این زمینها لازم است با همکاری دستگاه های اجرایی مسئول از جمله شهرداری، اقدامات قانونی صورت گیرد.

افضلی عنوان کرد: شهرداری می تواند با شناسایی این زمینها و تعیین مهلت قانونی برای صاحبان آنها با تغییر کاربری در راستای تامین نیازهای شهری گام بردارد.

معاون فرماندار کرج افزود: در این راستا باید مردم را با نتایج منفی ناشی از ساخت وساز غیر مجاز اعم عدم واگذاری آب، برق و سایر تاسیسات شهری آگاه کرد.

وی بیان داشت: در زمینه ساخت وسازهای غیر مجاز باید بیش از پیش طرحهای پیشگیرانه را اجرا کرد زیرا تخریب این نوع ساخت وسازها همیشه با تبعات منفی اجتماعی همراه بوده است.

کد مطلب 926674

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