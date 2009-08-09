ساخت و سازهای غیرمجاز در کرج نیازمند برخورد جدی است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، احمد افضلی بعداز ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه ساخت و ساز کرج با تاکید بر ضرورت جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز اظهار داشت: یکی از راه های مقابله با این معضل اجتماعی فرهنگسازی از طریق اطلاع رسانی و آموزش به مردم است .

معاون فنی و عمرانی فرماندار کرج خواستار مشخص کردن وضعیت زمینهای رها شده در سطح این کلانشهر از سوی دستگاه های اجرایی مسئول شد و گفت: اکنون این نوع زمینها مکانی برای انباشت زباله شده که این امر علاوه بر ایجاد آلودگی های زیست محیطی سیمای شهری را نیز مخدوش کرده است.

وی ادامه داد: برای روشن شدن وضعیت این زمینها لازم است با همکاری دستگاه های اجرایی مسئول از جمله شهرداری، اقدامات قانونی صورت گیرد.

افضلی عنوان کرد: شهرداری می تواند با شناسایی این زمینها و تعیین مهلت قانونی برای صاحبان آنها با تغییر کاربری در راستای تامین نیازهای شهری گام بردارد.

معاون فرماندار کرج افزود: در این راستا باید مردم را با نتایج منفی ناشی از ساخت وساز غیر مجاز اعم عدم واگذاری آب، برق و سایر تاسیسات شهری آگاه کرد.

وی بیان داشت: در زمینه ساخت وسازهای غیر مجاز باید بیش از پیش طرحهای پیشگیرانه را اجرا کرد زیرا تخریب این نوع ساخت وسازها همیشه با تبعات منفی اجتماعی همراه بوده است.