"به کبودی یاس" برای اکران 13 دقیقه کوتاه شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراحل فنی این فیلم سینمایی به پایان رسیده و "به کبودی یاس" برای نمایش عمومی آماده می‌شود. نسخه نهایی این فیلم 13 دقیقه کوتاه‌تر از نسخه‌ای است که در جشنواره بیست و هفتم فیلم فجر روی پرده رفت. حسن ایوبی تدوینگر این فیلم به زودی ساخت آنونس را شروع می‌کند. "به کبودی یاس" مهرماه اکران عمومی ‌می‌شود.

"به کبودی یاس" داستان زندگی شهید برونسی از سرداران بزرگ دفاع مقدس است. فیلمنامه را اردکانی نوشته و بخش‌هایی از آن در خراسان و بخش‌هایی در شهرک دفاع مقدس فیلمبرداری شده است. بازیگران فیلم از بازیگران تئاتر خراسان هستند.

عوامل تولید "به کبودی یاس" عبارتند از محمدتقی پاکسیما فیلمبردار، عباس رستگارپور صدابردار، حسن ایوبی تدوینگر، محمود موسوی‌نژاد صداگذار، محسن ملکی طراح گریم، حمید شهیری طراح صحنه و لباس جنگ و مهدی دیلمی طراح بخش شهری، کامبیز روشن‌روان آهنگساز و حسین ناهید و حسین عباسی مدیران تولید.

جواد اردکانی فیلم‌های سینمایی "چوری"، "قناری" و "سبیل مردونه" را کارگردانی کرده است.