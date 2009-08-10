مجمع انتخابات فدراسیون شمشیربازی فردا برگزار می شود / رقابت 6 نفر برای ریاست

به گزارش خبرنگار مهر، این مجمع ساعت 9:30 صبح فردا (20 مرداد) به ریاست عبدالرضا ساور معاون فرهنگی، حقوقی و امور مجلس سازمان تربیت بدنی برگزار خواهد شد و طی آن رئیس آینده فدراسیون شمشیربازی برای 4 سال آینده انتخاب می شود.

برای پست ریاست فدراسیون شمشیربازی 6 نفرشامل؛ غلامحسین عسگری (سرپرست فدراسیون)، فضل الله باقرزاده (رئیس پیشین فدراسیون شمشیربازی)، یزدان پناه ، یاقوتی، شکری ، داود رضا شفاعت با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

درمجمع انتخابات فدراسیون شمشیربازی گزارش عملکرد سال گذشته فدراسیون، گزارش مالی، برنامه ها و تقویم ورزشی سال 88 این فدراسیون به تصویب اعضای مجمع خواهد رسید.