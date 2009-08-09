افزایش 25 درصدی ترافیک در روزهای ابتدایی مهر ماه

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس مسعود نعمت اللهی یکشنبه در اولین جلسه ستاد مهر رمضان با بیان این مطلب گفت: وظیفه اصلی ستاد بازگشایی مدارس روان‌سازی ترافیک، نگهداشتن سطح مناسب سرویس و بالا بردن امنیت است تا بتوانیم با مدیریت صحیح وهماهنگ تا حد امکان از انسدادهای ترافیکی جلوگیری کرده و ترددها را تسهیل سازیم.

مدیر مرکز نظارت و کنترل ترافیک شهر تهران گفت: با هماهنگی بین ارگانها و مدیریت صحیح ترافیک می توان تا حد زیادی از انسدادهای ترافیکی که دلیل خاصی ندارند کاست.

وی افزود: با مدیریت ترافیکی و هماهنگی کامل بین نهادها و ارگانهای ذی ربط آمار انسدادهای ترافیکی که دلیل خاصی ندارند در آغاز سال تحصیلی 86 نسبت به سال 85، 5 درصد و در سال 87 نسبت به سال قبل از آن 15 درصد کاهش یافت.

نعمت الهی خاطرنشان کرد: مدیریت واحد شهری و مدیریت تقاضای سفر از جمله مهمترین عواملی هستند که در کنار گسترش ناوگان حمل ونقل عمومی برای حل معضل ترافیک باید مورد توجه قرار گرفته و اجرایی شوند.