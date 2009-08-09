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۱۸ مرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۵۲

نعمت الهی خبر داد:

افزایش 25 درصدی ترافیک در روزهای ابتدایی مهر ماه

افزایش 25 درصدی ترافیک در روزهای ابتدایی مهر ماه

مدیر مرکز نظارت و کنترل ترافیک شهر تهران با بیان اینکه هر ساله با آغاز سال تحصیلی جدید ترافیک تهران 20 تا 25 درصد افزایش می‌یابد، گفت: پیش بینی می شود امسال نیز به همین میزان افزایش ترافیک را داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس مسعود نعمت اللهی یکشنبه در اولین جلسه ستاد مهر رمضان با بیان این مطلب گفت: وظیفه اصلی ستاد بازگشایی مدارس روان‌سازی ترافیک، نگهداشتن سطح مناسب سرویس و بالا بردن امنیت است تا بتوانیم با مدیریت صحیح وهماهنگ تا حد امکان از انسدادهای ترافیکی جلوگیری کرده و ترددها را تسهیل سازیم.

مدیر مرکز نظارت و کنترل ترافیک شهر تهران گفت: با هماهنگی بین ارگانها و مدیریت صحیح ترافیک می توان تا حد زیادی از انسدادهای ترافیکی که دلیل خاصی ندارند کاست.

وی افزود: با مدیریت ترافیکی و هماهنگی کامل بین نهادها و ارگانهای ذی ربط آمار انسدادهای ترافیکی که دلیل خاصی ندارند در آغاز سال تحصیلی 86 نسبت به سال 85، 5 درصد و در سال 87 نسبت به سال قبل از آن 15 درصد کاهش یافت.

نعمت الهی خاطرنشان کرد: مدیریت واحد شهری و مدیریت تقاضای سفر از جمله مهمترین عواملی هستند که در کنار گسترش ناوگان حمل ونقل عمومی برای حل معضل ترافیک باید مورد توجه قرار گرفته و اجرایی شوند.

کد مطلب 926682

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