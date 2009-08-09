250 مددجوی قزلحصاری به مرخصی 10 روزه رفتند

سیدعلی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: با توجه به آثار مثبت اعطای مرخصی به مددجویان در باز سازکاری اجتماعی آنان و به منظور کاهش ناهنجاریها و آسیبهای ناشی از زندان، برقراری روابط عاطفی بین مددجویان و خانواده هایشان‌ به مناسبت فرا رسیدن میلاد امام عضر (عج) و اعیاد شعبانیه با درخواست مرخصی 250 نفر از مددجویان این ندامتگاه به مدت 10 روز موافقت شد.

وی افزود: اعطای مرخصی به مددجویان سبب کاهش ناهنجاریها و آسیبهای ناشی از زندان، برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و خانواده آنها و تقویت روحیه طرفین می شود.

این مسئول از مرخصی به عنوان محور اصلی در بازسازی شخصیت مددجو، ترمیم آلام، نهادینه شدن رفتارهای مثبت مددجو یاد و عنوان کرد: اجرای این فرآیند ما را در راستای رسیدن به حفظ حقوق شهروندی و کرامت انسانی مددجویان یاری می کند.

حسینی بیان داشت: واحد اجرای احکام این ندامتگاه با هدف اصلاح، سالم سازی و کاهش جمعیت کیفری مطابق با دستورالعمل اجرایی سازمانها و سیاستهای قوه قضاییه توانسته است با بررسی تقاضای متقاضیان مرخصی و طرح در جلسات شورای طبقه بندی پس از وصول 800 درخواست، 250 نفر از متقاضیان واجد شرایط را به مرخصی 10 روزه اعزام کند.

رئیس ندامتگاه قزلحصار هدف از این اقدام را رفع کاستیها و نارساییهای شخصیتی و روانی مددجویان در جمع خانواده دانست.

وی در بخش دیگری با اشاره به برگزاری دوره های صنایع دستی در این ندامتگاه، اعلام کرد: این دوره ها در راستای آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و به منظور توسعه برنامه های اداره فرهنگ تربیتی، کاهش آسیبها و نارسائیهای نظام زندان، کمک به رفع مشکلات مادی و معنوی محکومان و خانواده آنان و نیل به خودکفایی برگزار شد.

این مسئول هدف از برگزاری این دوره ها را رفع چالشها، نارسائیها و غنی سازی اوقات فراغت مددجویان در طول تحمل کیفر عنوان کرد و ادامه داد: این اقدام به منظور ایجاد اشتغال برای مددجویان داوطلب کار و استفاده از امکانات آموزشی مرکز برگزار شد.

حسینی متذکر شد: در بسیاری از موارد بروز ناهنجاری، هنجارشکنی و رفتار پرخطر ناشی از ایجاد فشارهای درونی و بیرونی است، بنابراین به کارگیری و اجرای برنامه های فنی و حرفه ای و فعالیتهای مرتبط با تقویت روحیه و ایجاد انگیزه برای مددجویان در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر ندامتگاه قزلحصار کرج یادآور شد: هم اکنون 50 مددجوی کارآموز در دوره منبت کاری، 60 نفر در دوره خراطی،‌30 نفر در دوره تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمیت، 25 نفر در دوره قالیبافی و 25 نفر در دوره پتوبافی در حال آموزش و فراگیری هستند که در مجموع هم اکنون این دوره ها برای 190 مددجو با حضور اساتید مجرب در حال برگزاری است.