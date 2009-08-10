به گزارش خبرگزاری مهر، شخصیت‌های اصلی این برنامه سه دختر به نام‌های ترمه، ترنج و گل‌افشان هستند که در هر قسمت بچه‌ها با یکی از نقشه‌های فرش آشنا می‌شوند. برنامه "ترمه، ترنج، گل‌افشان" آداب و رسوم مناطقی که فرش در آن بافته می‌شود را معرفی می‌کند.

هنگامه مفید محقق و کارگردان این برنامه در 13 قسمت 10 دقیقه‌ای است و دیگر عوامل آن عبارتند از مرضیه محبوب سازنده عروسک‌ها، عیسی یوسفی‌پور، مهرداد محتشمی و حامد ذبیحی عروسک‌گردانان، م. محبوب، آزاده پورمختار و شادی پورمهدی صداپیشگان، ه. مفید شاعر، فریبا شاهین‌مقدم مدیر دوبلاژ، سهراب شاه‌محمدلو تدوین، اژدر دلداه و مهدی رسولی انیماتور، نگار استخر دکوراتور، زهره جهانی کارگردان تلویزیونی، سیاره امید آهنگساز و آزاد ذکریایی تیتراژ.

برنامه "ترمه، ترنج، گل‌افشان" برای کودکان و نوجوان شبکه دو به سفارش اداره کل پویانمایی (صبا) تهیه می‌شود.