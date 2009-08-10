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۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۸:۱۴

برنامه "ترمه، ترنج، گل‌افشان" به پایان راه نزدیک می‌شود

برنامه "ترمه، ترنج، گل‌افشان" به پایان راه نزدیک می‌شود

80 درصد از تصویربرداری برنامه عروسکی "ترمه، ترنج، گل‌افشان" به تهیه‌کنندگی سوسن کرامتی برای شبکه دو به پایان رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شخصیت‌های اصلی این برنامه سه دختر به نام‌های ترمه، ترنج و گل‌افشان هستند که در هر قسمت بچه‌ها با یکی از نقشه‌های فرش آشنا می‌شوند. برنامه "ترمه، ترنج، گل‌افشان" آداب و رسوم مناطقی که فرش در آن بافته می‌شود را معرفی می‌کند.

هنگامه مفید محقق و کارگردان این برنامه در 13 قسمت 10 دقیقه‌ای است و دیگر عوامل آن عبارتند از مرضیه محبوب سازنده عروسک‌ها، عیسی یوسفی‌پور، مهرداد محتشمی و حامد ذبیحی عروسک‌گردانان، م. محبوب، آزاده پورمختار و شادی پورمهدی صداپیشگان، ه. مفید شاعر، فریبا شاهین‌مقدم مدیر دوبلاژ، سهراب شاه‌محمدلو تدوین، اژدر دلداه و مهدی رسولی انیماتور، نگار استخر دکوراتور، زهره جهانی کارگردان تلویزیونی، سیاره امید آهنگساز و آزاد ذکریایی تیتراژ.

برنامه "ترمه، ترنج، گل‌افشان" برای کودکان و نوجوان شبکه دو به سفارش اداره کل پویانمایی (صبا) تهیه می‌شود.

کد مطلب 926694

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