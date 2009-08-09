فعالیت سازمان ملی جوانان در کرج از سر گرفته می شود

محمدجواد کولیوند در حاشیه برگزاری جشنواره فرهنگ و هنر ایران کوچک در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سازمان ملی جوانان فقط در مراکز استانها متمرکز است و کرج نخستین شهرستانی است که دفتر نمایندگی این سازمان در آن مستقر بوده است.

وی افزود: به علت وسعت و جمعیت کرج یک شاخه فرعی از این سازمان در سالهای گذشته در این شهرستان فعالیت می کرد و این امر زمینه ای فراهم کرده است که فرمانداری بتواند درخواست مجوز برای ادامه فعالیت این سازمان در شهرستان کرج را صادر کند.

کولیوند بیان داشت: تاکنون توانسته ایم مکاتباتی با استانداری تهران و سازمان ملی جوانان برای اخذ مجوز انجام دهیم که امید می رود این امر به زودی به سرانجام برسد.

فرماندار کرج در خصوص اختصاص فضای ساختمانی برای استقرار این سازمان افزود: در بحث تامین فضا مشکلی وجود ندارد اما مسئله اصلی پس از دریافت مجوز تامین اعتبار و هزینه های مربوط به این بخش است.

کولیوند ابراز امیدواری کرد: با تصویب لایحه استان شدن کرج موانع موجود در این خصوص به کلی از بین برود.

